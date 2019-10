Natuurpunt: "Opwarming brengt nieuwe bijensoorten naar Vlaanderen” KVDS

10 oktober 2019

16u32

Bron: Belga 6 Dieren De bijensoorten die in Vlaanderen aanwezig zijn, veranderen als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat blijkt volgens Natuurpunt uit waarnemingen. Zo zijn de blauwzwarte houtbij en breedbandgroefbij, die voornamelijk in het zuiden van Europa leven, sterk in opmars.

Tot recent waren beide soorten hier eerder zeldzaam. De blauwzwarte houtbij werd enkel opgemerkt in de regio rond Kortrijk en de breedbandgroefbij in het zuidoosten van Vlaanderen.





Vooral de voorbije twee jaren, met wellicht niet toevallig extreem warme zomers, is hun verspreidingsgebied in Vlaanderen sterk uitgebreid. Dat is vooral het geval voor de breedbandgroefbij, die al opgemerkt werd in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

