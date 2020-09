Natuurpunt ontstemd over jacht-app Wilder: “Draagt bij aan terugdringen van soorten die we juist moeten beschermen” ADN

11 september 2020

18u28

Bron: Belga 1 Dieren Natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt is ontstemd over de lancering van Wilder, de eerste jacht-app in Vlaanderen, waarmee burgers wild aan lokale jagers kunnen signaleren. "De app is er absoluut geen voor natuur- en dierenliefhebbers", klinkt het. "Integendeel, het is er een die bijdraagt om de soorten die we juist moeten beschermen, terug te dringen." Hubertus Vereniging Vlaanderen stelt echter dat de jachtsector met de app juist zijn verantwoordelijkheid neemt.

Natuurpunt is het fundamenteel oneens met de stelling van Hubertus Vereniging Vlaanderen dat de app niet alleen voor jagers bedoeld is, maar ook voor natuurliefhebbers. "Als een natuurliefhebber wild spot, zal die de locatie toch niet doorgeven aan de lokale jagers? ", vraagt Frederik Beeckx, diensthoofd communicatie van Natuurpunt. "Dat er in de app ook niet-jachtwild is opgenomen, zoals de grutto - een zeldzame weidevogel - en de marter, baart ons echt veel zorgen.”

Natuurpunt benadrukt dat alle soorten die je in de natuur spot, sinds 2008 al gemeld kunnen worden op waarnemingen.be en met de apps ObsMapp en iObs. "Die data zijn publiek en ze dienen een maatschappelijk nut, want natuur en natuurinformatie is een recht voor iedereen. Iedereen kan dus zien welke soort waar voorkomt", legt Beeckx uit. "Van sommige soorten, zoals de vos of de wolf, wordt de locatie bewust vervaagd, juist om te verhinderen dat jagers hun trofee gaan schieten, of er andere verstoring zou optreden.”

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft Natuurpunt niet het alleenrecht op info over wild in Vlaanderen. "Natuurpunt heeft wel een heel enge lezing van wie de natuur- en dierenliefhebber mag zijn. Bij de voorstelling van onze app was ook minister Demir aanwezig en ze vond de app een goed initiatief. De Vlaamse administratie had zelfs het plan om iets gelijkaardigs op poten te zetten", reageert woordvoerder Maarten Goethals. "Het probleem is dat waarnemingen.be geen snelle website is, terwijl het voordeel van de app is dat je ter plekke een probleem kunt insturen. Natuurpunt is ook niet heel happig om hun info vrij te geven richting het beleid.”

