Natuurinspectie betrapte vorig jaar opnieuw meer stropers HR

26 maart 2018

18u27

Bron: Belga 0 Dieren De Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft vorig jaar 208 pv's uitgeschreven wegens illegale stroperij. Dat zijn er meer dan in 2016 (180), maar minder dan in 2015 (373).

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Lode Ceyssens (CD&V). Op basis van een risico-inschatting van de potentiële natuurschade ten aanzien van populaties van wild of beschermde soorten legt de Natuurinspectie momenteel het accent op "de aanpak van het beschadigen of vernielen van habitats en leefgebieden van beschermde soorten". "Voor de jachtregelgeving heeft alleen de situatie van jagen, bestrijden van wild met verboden middelen, vooral de niet selectieve vangstmiddelen zoals klemmen, stropen,... een betekenisvolle impact op de natuur in Vlaanderen. De focus bij stroperij ligt derhalve op deze aspecten", aldus de minister.

"Voor het geld"

Eind december vorig jaar vonden medewerkers van provinciaal domein Het Leen in Eeklo drie gestroopte reeën terug. "Volstrekt illegaal", aldus Erik Wille van de Sint-Hubertusvereniging. "Dit zijn bijzonder ernstige feiten." De daders riskeren een monsterboete en zelfs een celstraf. Waarom nemen stropers dan het risico? "Voor het geld", aldus Filip Van den Bossche, boswachter van Het Leen. "Er bestaat al jarenlang een zwarte wildmarkt. Stropers jagen illegaal en verkopen het wild voor grof geld. Daarom piekt de stroperij ook tijdens de feestdagen: dan is er het meeste vraag naar wild. De dieren die we vinden zijn trouwens slechts een fractie van het totale aantal."