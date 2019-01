Natuurexperts bezorgd over verzwakte dieren in Oostenrijk en Duitsland: “Zware sneeuwval is dramatisch voor hen”

Dieren

Het einde van het winterse weer is nog niet in zicht in Duitsland en Oostenrijk. Weeronline verwacht dat het de komende dagen in beide landen blijft sneeuwen . Tegen volgende maandag komt er in diverse regio’s nog eens 70 tot 100 cm sneeuw bij. De zware sneeuwval teistert niet alleen de inwoners en wintersporters, maar ook de dieren. “Het is dramatisch voor hen”, zegt professor dr. Sven Herzog van TU Dresden aan de Duitse krant ‘Bild’.