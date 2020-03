Namibië onderzoekt mysterieuze dood van 86 dolfijnen ADN

10 maart 2020

15u56

Bron: Belga 3 Dieren Het ministerie van Visserij van Namibië onderzoekt de mysterieuze dood van 86 gestrande dolfijnen. De dieren spoelden aan op het strand van Hottentot Bay, bij de stad Luderitz in het noorden van Namibië.

Een vissersboot had de kadavers vrijdag opgemerkt. Het visserijministerie stuurde zaterdag een ploeg op onderzoek uit. "We wachten op de resultaten van het laboratorium en het verslag van het onderzoek dat aan de gang is", zei woordvoerster Rauna Kalola van het ministerie dinsdag.

"Het tafereel was heel droevig. Alles bij elkaar lagen 86 donkergestreepte dolfijnen in gevorderde staat van ontbinding verspreid op het erg afgelegen strand, waaronder twee pasgeboren en verscheidene jonge dieren", stelt onderzoeksgroep Luderitz op Facebook. De dolfijnsoort komt in de Atlantische Oceaan veel voor langs de kusten van Angola, Namibië en Zuid-Afrika.