Namibië moet 1.000 wilde dieren verkopen door extreme droogte AW

16 juni 2019

09u10

Bron: The Guardian 22 Dieren De aanhoudende droogte in Namibië heeft het land gedwongen om maar liefst 1.000 wilde dieren, waaronder olifanten en giraffen, te veilen. Op die manier willen ze het verlies aan mensenlevens beperken.

“Aangezien het een droog jaar is, wil het ministerie verschillende wildsoorten uit beschermde gebieden verkopen, om zo de broodnodige financiering voor parken en natuurbeheer te genereren”, aldus Romeo Muyunda, de woordvoerder van het Namibisch ministerie voor Milieu. Onder de 1.000 dieren die verkocht worden 600 buffels, 60 giraffen en 28 olifanten. Het doel is om met die dieren bijna 1 miljoen euro op te halen.



Anderzijds wil het ministerie ervoor zorgen dat er nog een beetje begroeiing blijft staan. Namibië is niet erg gevarieerd begroeid waardoor de planten die er staan, het favoriete maal zijn van de meeste dieren die rondlopen in de parken. “De omstandigheden in onze parken zijn bijzonder slecht. Als we het aantal dieren niet inperken, zullen ze sterven door verhongering.” Zo stierven er in 2018 alvast 63.700 dieren door het droge weer en te weinig begroeiing.

Nationale ramp

Voordat het Afrikaanse land gedwongen werd tot de verkoop van enkele wilde dieren, sloeg het enkele keren een internationale noodkreet. In Namibië wonen 2,4 miljoen mensen waarvan er reeds 500.000 ernstig getroffen worden door de aanhoudende droogte.



Het extreem droge seizoen is alvast als nationale ramp erkend door het meteorologisch instituut van de Afrikaanse regio. Vermoedelijk gaat het om de dodelijkste hittegolf sinds negentig jaar.