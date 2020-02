Na wolven nu ook lynxen op weg naar België HAA

14 februari 2020

13u51

Bron: Belga 12 Dieren De lynx staat bijna aan de Belgische grens. Duitse wetenschappers hebben bij de laatste tellingen minstens 137 lynxen gespot, zo schrijft Het Belang van Limburg. "Er is momenteel geen bewijs van een lynx in België, maar net zoals bij de wolf is het een kwestie van tijd voordat de lynx de grens oversteekt", zegt Jan Loos van Welkom Wolf, die de opvolger 'Welkom Lynx' al heeft klaarstaan.

De komst van de lynx zal wellicht een gelijkaardig verloop als bij de wolf kennen. "Er zitten lynxen in de Duitse Eifel, dus we kunnen verwachten dat ze vroeg of laat de grens oversteken. Ook over de Franse grens kunnen ze komen", zegt Loos. "De grootste kans ligt in de Hoge Venen, maar het kan ook via de Voerstreek of Nederlands-Limburg. De wolf kwam ook eerst naar Vlaanderen."

De dieren zijn bijzonder schuw, wat het zeer moeilijk maakt om ze waar te nemen. "Nog meer dan de wolf is de lynx een schuw dier, dat heel lang onder de radar kan blijven zonder dat zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld", legt Loos uit.





"Ze hebben ook een gigantisch territorium van 1.000 vierkante kilometer (circa 150.000 voetbalvelden, nvdr.), terwijl dat bij wolven 200 tot 400 vierkante kilometer is (30.000 tot 60.000 voetbalvelden, nvdr.). Ze moeten immers voortdurend jagen op reeën die zich van geen kwaad bewust zijn. Lynxen leven solitair, dus in dat territorium dulden ze geen andere lynx."

Nog meer dan de wolf is de lynx een schuw dier, dat heel lang onder de radar kan blijven Jan Loos

Verborgen levenswijze

De problematiek zal wellicht minder groot zijn dan bij wolven. "Als de lynx bij ons aanwezig is, wordt dat een heel ander verhaal dan wolven, die zich wel eens laten zien of die schapen pakken", vertelt Loos. "Lynxen hebben een verborgen levenswijze. Het aantal lynxen zal veel beperkter zijn en ze trekken veel rond. De maatregelen die werken tegen wolven, zullen ook helpen tegen lynxen."

Welkom Wolf heeft een tijd geleden al 'Welkom Lynx' online geregistreerd. Waarnemingen van zowel wolven als lynxen kunnen op welkomwolf.be gemeld worden.

Bekijk ook: wolven August en Noëlla hebben elkaar gevonden