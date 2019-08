Na storm van protest: uitgemergelde olifant hoeft niet meer mee te lopen in parade in Sri Lanka KVDS

16 augustus 2019

11u31 284 Dieren Een uitgemergelde olifant hoeft niet meer mee te lopen in een parade in Sri Lanka na een storm van protest op sociale media. Een dierenbeschermingsorganisatie deelde foto’s van de 70-jarige Tikiri en die werden op veel afschuw onthaald. De organisatie van het boeddhistische festival in de stad Kandy liet een dag later weten dat het dier van haar eigenaars niet meer hoefde deel te nemen aan de slotshow van het jaarlijkse tiendaagse evenement.

Het was de Thaise Save Elephant Foundation – die het opneemt voor de Aziatische olifant – die dinsdag de kat de bel aanbond. Ze deelde op sociale media foto’s van Tikiri, die samen met een zestigtal andere olifanten mee moest lopen in een parade voor het populaire Peraherafestival.

Lawaai

Die parade start al vroeg op de avond en duurt tot diep in de nacht, 10 avonden op rij. De olifanten moeten kilometers ver stappen, in de drukte, het lawaai, de rook en het vuurwerk.





“Niemand ziet haar uitgemergelde lichaam of haar verzwakte toestand door het kostuum dat ze draagt”, schreef Save Elephant Foundation bij enkele schokkende foto’s. “Niemand ziet de tranen in haar ogen, die te lijden hebben onder de felle lichten van haar maskers. Niemand ziet dat ze het moeilijk heeft om te stappen, door de korte kettingen rond haar poten.”

Heel wat mensen deelden de post en honderden drukten hun afschuw uit. “Dit is erger dan erg”, klinkt het onder meer. “Ik heb de tranen in mijn ogen. Deze mooie dame moet naar een plek gebracht worden waar ze in alle rust haar oude dag kan slijten. Dit breekt mijn hart.”

Behandeld

Een dag later kwam er al een reactie van de hoofdopzichter van de Temple of the Tooth, die het festival organiseert. Pradeep Nilanga Dela verklaarde aan het Franse persagentschap AFP dat Tikiri woensdag niet zou deelnemen aan de grote finale van het evenement.

Volgens de man hadden de eigenaars van het dier hem verteld dat de “medische toestand” van de olifant dat niet toeliet en dat Tikiri “behandeld werd”. (lees hieronder verder)

Onder meer olifantenexpert Jayantha Jayewardene reageerde opgelucht. Hij omschreef de manier waarop Tikiri behandeld werd als “onmenselijk”. “Het dier is duidelijk zwaar ondervoed en is dichtbij haar dood”, klonk het bij AFP. “Eigenaars laten hun olifanten paraderen om er eer van te halen. Ze doen het niet voor het dier zelf. Zoiets zou niet mogelijk mogen zijn.”

Petitie

Dierenrechtenactivisten zijn intussen ook een petitie gestart die de regering van Sri Lanka vraagt om “een einde te maken aan de barbaarse foltering en het misbruik”. Al meer dan 8.000 mensen zouden die volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN getekend hebben. Toeristen worden ook opgeroepen om het festival te boycotten.