Na de lama komt de koe: de antilichamen van deze melkkoeien zouden het nieuwste wapen tegen Covid-19 kunnen zijn AW

09 juni 2020

16u05

Bron: Science Magazine 8 Dieren De nieuwste rekruut in de strijd tegen Covid-19 staat op dit moment wellicht hooi te (her)kauwen ergens in een schuur in South Dakota, in de Verenigde Staten. Een biotechbedrijf in de Amerikaanse staat zet immers koeien in voor de ontwikkeling van menselijke antilichamen – jawel, dat leest u goed - tegen het nieuwe coronavirus.

In de strijd tegen het coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte (Covid-19) die het veroorzaakt, zijn antistoffen een belangrijk wapen. Die antilichamen neutraliseren immers de lichaamsvreemde eiwitten van het (nieuwe) virus waardoor we niet langer ziek worden. In België bestudeerden onderzoekers van de Universiteit Gent alvast wat lama’s voor ons kunnen betekenen, in de VS kijkt men naar koeien.

Niet zonder reden: het is vanzelfsprekend dat er veel meer bloed door de aderen van een rund stroomt dan bijvoorbeeld door die van een kleine muis. Bovendien bevat het bloed van runderen twee keer zoveel antilichamen per millimeter in vergelijking met menselijk bloed.



En terwijl vroeger vooral beroep werd gedaan op bijvoorbeeld tabaksplanten die voorzien werden van menselijke genen opdat ze antistoffen zouden aanmaken, zet het Amerikaanse biotechbedrijf SAb Biotherapeutics ditmaal melkkoeien in. Genetisch gemodificeerde melkkoeien weliswaar, die grote hoeveelheden menselijke antilichamen kunnen aanmaken tegen de ziekteverwekker die geïnjecteerd wordt. “Een koe kan per maand voldoende antistoffen ontwikkelen om wel honderden patiënten te behandelen”, aldus Eddie Sullivan, de CEO van SAb Biotherapeutics.

Polyklonale antilichamen

De koeien van SAb Biotherapeutics bieden overigens nog een voordeel: de meeste bedrijven en universiteiten die antilichamen tegen Covid-19 trachten te ontwikkelen, focussen op het massaal produceren van identieke kopieën van één bepaald antilichaam dat zich vasthecht aan het zogenaamde spike-eiwit - het eiwit dat zich aan menselijke cellen hecht en ze infecteert - van het virus. Bij de runderen gaat het om verschillende antistoffen: polyklonale antilichamen. Dat betekent dat de antilichamen in staat zijn om zich aan meerdere delen van het virus te hechten, waardoor de kans op neutraliseren groter wordt.

Het onderzoek van SAb Biotherapeutics staat overigens niet in kinderschoenen. Het Amerikaanse biotechbedrijf was al jaren bezig met de ontwikkeling van antilichamen tegen MERS, een ander type coronavirus. “Dat zorgde ervoor dat we een goede basis hadden bij het begin van deze pandemie”, legt Sullivan uit.

Er is echter nog een lange weg te gaan. Toch hoopt het bedrijf komende maand te kunnen starten met klinische proeven. Daarbij zullen onderzoekers uittesten of de antilichamen uit het bloed van runderen kan voorkomen dat personen ziek worden nadat ze geïnfecteerd werden met SARS-CoV-2. Misschien kunnen de antistoffen zelfs nuttig zijn voor coronapatiënten die al ziek zijn.

Lees ook:

Belgische lama zou wel eens geheime wapen tegen coronavirus in zich kunnen dragen (+)

Aantal coronapatiënten groeit wereldwijd harder dan ooit: “De pandemie is nog volop gaande” (+)