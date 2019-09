Na 25 jaar gevangenschap in Argentijns dierenpark kan orang-oetan met rechten eindelijk verhuizen LH

27 september 2019

17u21

Bron: Time 0 Dieren Een 33-jarige orang-oetan die al 25 jaar gevangen zit in een dierenpark in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, begint eind deze maand eindelijk aan een nieuw leven. De mensaap die in 2014 erkend werd als “een niet-menselijk persoon”, mag vertrekken naar een opvangcentrum in de Amerikaanse staat Florida voor een beter leven.

Sandra heeft er een bewogen leven op zitten. Ze werd in 1986 geboren in de toenmalige Oost-Duitse stad Rostock, nadien verbleef ze enkele jaren in Gelsenkrichen. In 1994 werd ze verkocht aan de stadszoo van Buenos Aires en naar daar overgevlogen, maar daar leefde ze volgens dierenrechtenorganisaties in onwaardige omstandigheden. De vrouwtjesprimaat vermeed er het publiek dikwijls en werd daarom ‘verlegen Sandra’ genoemd.

Historische uitspraak

Haar vrijlating leek al mogelijk in 2014 na een historische uitspraak. Dierenrechtenorganisatie AFADA had namens de orang-oetan een rechtszaak aangespannen, met een beroep op de eeuwenoude ‘habeas corpus-procedure’. Daarmee kunnen mensen een onwettige hechtenis aanvechten. De Argentijnse rechter Elena Liberatori oordeelde dat de dierentuin in Buenos Aires de rechten van de orang-oetan schond en erkende haar als “niet-menselijke persoon met recht op vrijheid”. De rechter beval ook haar vrijlating.

Haar vrijlating leek in 2016 dichterbij te komen toen de bewuste dierentuin van Buenos Aires de deuren sloot en omgevormd werd tot een ‘ecologisch park’. Maar de verzorgers van Sandra betoogden dat het beter was om enkel de leefomstandigheden in haar kooi te verbeteren. Ze oordeelden dat haar leven in gevaar zou komen door haar naar een reservaat in het buitenland te sturen of haar in het wild vrij te laten. Een verhuis was enkel mogelijk wanneer de opties goed onderzocht werden.

Chimpansee van Michael Jackson

In 2017 besloot rechter Liberatori, na het raadplegen van een panel van biologen en dierenartsen, dat een apenreservaat in Florida de geschikte nieuwe thuis voor Sandra was. In het opvangcentrum verblijven 21 orang-oetans en 31 chimpansees, die bevrijd werden uit circussen, dierentuinen, laboratoria en pretparken. De bekendste inwoner is trouwens Bubbles, de chimpansee van de in 2009 overleden Michael Jackson.

Het hele complex is 40 hectare groot, Sandra zal er dus gegarandeerd meer vrijheid en ruimte krijgen. Dankzij een systeem van verhoogde tunnels kan ze zelfs de hele omgeving verkennen. “Sandra zal er de rest van haar leven kunnen doorbrengen in meer waardige omstandigheden”, aldus Liberatori nog.