Na 200 miljoen jaar en door toedoen van de mens: één van 's werelds grootste vissen officieel uitgestorven

12 januari 2020

12u21

Bron: ANP 58 Dieren Een van de grootste zoetwatervissoorten ter wereld is officieel uitgestorven. Het gaat om de Chinese lepelsteur, die 200 miljoen jaar wist te overleven en tot de jaren 70 geen ongewone verschijning was in de de langste rivier in Azië. De mens maakte er een einde aan.

De Chinese lepelsteur kon 7 meter lang worden en tot 450 kilo wegen. De vis is waarschijnlijk ten onder gegaan door overbevissing en de aanleg van dammen in de Jangtsekiang, waardoor hij niet meer kon paaien in de bovenloop van de rivier.

Beschermde soort

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de lepelsteur tot beschermde soort verklaard en in 2009 bestempeld als ernstig bedreigd. Dat heeft niets uitgehaald. Vissers die recent naar sporen zochten van de vis, vonden helemaal niets. Daarom zijn Chinese experts er nu van overtuigd dat de vis tussen 2005 en 2010 compleet is verdwenen.





China heeft vorige week een 10-jarig verbod op commerciële visvangst uitgevaardigd in ruim 300 beschermde natuurgebieden langs de Jangtsekiang. Over de hele lijn bleken bedreigde diersoorten daar achteruit te zijn gegaan.