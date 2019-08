Mysterieuze ziekte in Florida doet panters strompelen en vallen PVZ

21 augustus 2019

11u50

In Florida staan onderzoekers momenteel voor een raadsel nadat er beelden opdoken van panters die moeite hebben met wandelen. Op video's van de parkcamera's is te zien hoe de katachtigen strompelend en struikelend vooruit proberen te raken. Volgens FWC zijn de bedreigde dieren getroffen door een nog ongekende neurologische aandoening.

FWC, de organisatie in Florida die zich bezighoudt met natuur en dieren, verspreidde deze week video’s van panters die nauwelijks kunnen stappen. Er zouden al zeker acht dieren, voornamelijk kittens, geregistreerd zijn in die video’s, die allemaal hetzelfde probleem hebben. Op de beelden is te zien hoe een jonge panter meermaals door zijn achterpootjes zakt. Wanneer het dier zijn moeder en andere broers of zussen probeert te volgen, worstelt het om op te staan en trekt het zijn achterlichaam met veel moeite voort.

Op dit moment tast de organisatie nog in het duister over de mogelijke oorzaak van de vermoedelijk neurologische aandoening. Ze werkt nauw samen met enkele deskundigen en er zijn al een aantal mogelijkheden uitgesloten. Een specifieke oorzaak is echter nog niet gevonden. Men is nu actief aan het testen op verschillende mogelijke giftige stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen voor ratten, infectieziekten en voedingstekorten. Met het verspreiden van de video’s hopen de onderzoekers op de hulp van andere experts of informatie van omwonenden.

Bedreigde diersoort

De organisatie wil nu zo snel mogelijk de oorzaak achterhalen om de getroffen dieren te kunnen behandelen en te voorkomen dat ook andere dieren ziek worden. In totaal zijn er in Florida slechts 120 tot 230 volwassen panters en ze zijn erkend als bedreigde diersoort. “Hoewel het aantal dieren die deze symptomen vertoont relatief klein is, verhogen we de controle om de omvang van het probleem te beperken”, zei Gil McRae, directeur van het FWC, maandag in een verklaring.