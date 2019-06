Mysterieuze zeewezens vormen onderwatertrein Redactie

07 juni 2019

07u42

Bron: KameraOne, Carl Van Dijk 3

Er duiken nieuwe indrukwekkende beelden op van mysterieuze zeewezens die een onderwatertrein vormen. Het zijn salpidae die samenleven in een ketting. Salpidae zijn manteldieren die vooral voorkomen in equatoriale, gematigde en koude zeeën. Hun lichaam bestaat uit gelatine en kan tot tien centimeter groot worden. De salpidae pompen zeewater door hun interne filters om zich voort te bewegen en om zich te voeden. Op die manier brengen ze ook koolstof naar de bodem van de oceaan. Daardoor beïnvloeden ze de koolstofcyclus van de zee of oceaan en kunnen ze ook misschien wel een impact hebben op de klimaatverandering.