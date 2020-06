Mysterieuze sterfte onder olifanten in Botswana: ruim 150 dieren overleden op een paar maanden tijd AJ

16 juni 2020

10u38

Bron: De Morgen 2 Dieren Op drie maanden tijd zijn er in de Okavangodelta in Botswana 154 olifanten op mysterieuze wijze gestorven. De autoriteiten in Botswana zijn een onderzoek gestart.

De sterfte van de olifanten stelt wildkenners voor een raadsel.

De karkassen werden nog volledig intact aangetroffen, wat betekent dat er geen stropers in het spel waren. Ook vergiftiging is uitgesloten als doodsoorzaak, net als een mogelijke uitbraak van antrax of miltvuur. Die ziekte komt van nature voor in de bodem in delen van Botswana en was vorig jaar al verantwoordelijk voor de dood van ruim 100 olifanten.



Er zijn nu bloedstalen afgenomen en opgestuurd naar een labo in Zuid-Afrika voor verdere analyse.

Volgens kenners zullen er nog meer dieren sterven. “We ondervinden dat er nog steeds olifanten sterven in de regio”, zegt wildofficier Dikamatso Ntshebe. “We zien ook dieren die ziek en stervende zijn.”

