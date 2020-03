Mysterie voor biologen: waarom zijn er plotseling zo’n miljoen pinguïns van de aardbol verdwenen? AW

21 maart 2020

11u38

Bron: Science Magazine 6 Dieren In 2017 zijn er plotseling 900.000 pinguïns van de aardbol verdwenen. Terwijl er eerst meer dan een miljoen koningspinguïns op het onbewoonde eiland Île aux Cochons leefden, waren dat er in 2017 amper 200.000. Zelfs drie jaar later houdt het mysterie biologen nog steeds bezig.

Ile aux Cochons is een onbewoond eiland, gelegen in de zuidelijke Indische Oceaan. Het ligt ergens tussen Madagaskar en Antarctica, en het was de thuis van wel 500.000 koppels koningspinguïns, de op een na grootste pinguïnsoort met een gele kraag. De kolonie op Île aux Cochons was daarmee ook de op een na grootste kolonie ter wereld. Totdat er plots 900.000 pinguïns verdwenen. Plots, zonder enig spoor na te laten. Dat moest blijken uit enkele satellietbeelden, want het eiland is zeer moeilijk bereikbaar.



Maar omdat het mysterie zo groot is, beslisten enkele onderzoekers van het Centre national de la recherche scientifique (CNRS) om een nieuwe expeditie te organiseren, de eerste naar het onbewoonde eiland in 37 jaar tijd.



Een vijftal maanden geleden, in november 2019, werden de onderzoekers met een helikopter gedropt op het afgelegen eiland. Ze hadden in totaal zo’n 700 kilogram aan onderzoeksmateriaal met zich meegebracht en arriveerden te midden van het broedseizoen. Die periode voeren vader en moeder pinguïn continu afwisselende taken uit: terwijl de ene de eieren uitbroedt, gaat de andere op zoek naar voedsel. Om de jacht naar voedsel te ‘tracken' bevestigden de onderzoekers enkele elektronische tags bij tien verschillende pinguïns.

Roofdieren of ziekte?

Er werden stalen bloed genomen, om te controleren op ziektes. En de onderzoekers controleerden of er plotseling roofdieren aanwezig waren op het eiland. Zo werden er nachtcamera’s geïnstalleerd in de buurt van de broedende pinguïns om de aanwezigheid van andere dieren te checken. Daarnaast bestudeerden ze de botten van enkele dode dieren om die te testen op veranderingen in het voedselpatroon van de pinguïns. Dat bleek niet zo te zijn.

Ook was er geen sprake van roofdieren die de pinguïns fataal zijn geworden. En in het bloed van de dieren werden geen aanwijzingen gevonden voor ziektes. De levende pinguïns zagen er overigens gewoon gezond uit.

Wat gebeurde er dan wel met de, bijna 1 miljoen, verdwenen pinguïns? Bij het afronden van hun (eerste onderzoek) kunnen de Franse biologen het nog niet met zekerheid zeggen, maar vermoedelijk leidden veranderingen in de omgeving tot het verlies van de pinguïns. Omdat de oceanen opwarmen, wordt het voedsel schaarser en moeten pinguïns steeds verdere zwemmen. Zo blijkt uit de data die de bevestigde tags registreerden, dat de zoektocht naar voedsel hen hen tot wel 500 kilometer ver kan brengen. Zo’n tocht kan er evengoed een zijn waarvan ze nooit meer terugkeren, zo stellen de onderzoekers.