Mysterie opgelost: daarom zijn de meeste mammoetfossielen mannelijk

12u28 0 rv De wolharige mammoet. Dieren Jonge mannelijke mammoeten zwierven in de ijstijden wellicht in hun eentje rond en kwamen daardoor vaker in riskante situaties terecht dan hun vrouwelijke soortgenoten. Dat kan verklaren waarom de grote meerderheid van mammoetfossielen mannelijk is, stellen Zweedse wetenschappers in een nieuwe studie.

De onderzoekers maken de vergelijking met wilde olifanten. Ook die trekken vandaag meestal alleen rond. Mammoeten deden in de ijstijden waarschijnlijk hetzelfde, en tijdens hun tochten lagen er tal van gevaren op de loer. Ze konden door het ijs of in een moeras vallen, of meegesleurd worden door een rivier.

Vrouwelijke mammoeten verplaatsten zich daarentegen meestal in een groep, die geleid werd door een ouder exemplaar. De leidster kende het terrein en kon haar kudde ver weg houden van gevaren.

Mysterie

Dat kan meteen een verklaring bieden voor het mysterie van de overweldigende meerderheid van mannelijke restanten, schrijven de onderzoekers in het vakblad Current Biology. Ze identificeerden 98 fossielen van de wolharige mammoet in Siberië. 69 procent daarvan was afkomstig van mannelijke exemplaren, wat een ongebruikelijk uiteenlopende verhouding is.



"Zonder de voordelen van een kudde liepen de mannetjes een veel groter risico om te sterven in een natuurlijke val, zoals een moeras, een kloof of een meer", zegt onderzoeker Love Dalen van het Zweeds Natuurhistorisch Museum. Daardoor konden hun beenderen duizenden jaren bewaard blijven.

"De meeste beenderen, slagtanden en tanden van mammoeten en andere dieren uit de ijstijden hebben het niet overleefd", klinkt het. "Het is zeer waarschijnlijk dat de restanten die in Siberië gevonden zijn bewaard zijn gebleven omdat ze bedolven waren, en dus beschermd tegen verwering."

De wolharige mammoet verdween zo'n 4.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, toen het klimaat opwarmde en mensen steeds meer op de gigantische herbivoren begonnen te jagen.