Mysterie ontrafeld: onderzoekers weten eindelijk hoe wombats kubusvormige uitwerpselen produceren AW

20 november 2018

18u21

Bron: Live Science 2 Dieren De wombats zien er niet alleen eigenaardig uit, ze doen hun behoefte zelfs op een bizarre manier. De keutels van de wombat zijn immers niet rond zoals die van andere buideldieren maar wel kubusvormig. Al was de unieke vorm van de uitwerpselen lange tijd een mysterie, wetenschappers losten het eindelijk op.

Het achterwerk van de wombat is vrij uniek: het Australische buideldier heeft namelijk het unieke vermogen om kubusvormige uitwerpselen te produceren. En nu denken onderzoekers eindelijk te weten hoe het buideldier dat doet.



In het eerste gedeelte van de darmen is de ontlasting van wombats nog vloeibaar, net zoals bij andere dieren. Het wordt pas een vaste substantie tijdens de laatste acht procent van hun reis doorheen de darm. Daar gebeurt de ‘magie’: het uiteinde van de darm is elastisch waardoor de druk op de harde substantie op sommige plaatsen groter is dan op andere plaatsen. Dat drukverschil zorgt ervoor dat er kleine blokjes ontstaan. Vervolgens worden die blokjes uitgepoept.

Multifunctioneel

De wombat produceert trouwens niet zomaar kubusvormige uitwerpselen, het beest bouwt er ook muurtjes mee. Wombats stapelen de vierkante keutels die vervolgens dienen om hun territorium af te bakenen en met anderen te communiceren of hen de weg te wijzen. De muren worden zo hoog mogelijk gebouwd omdat wombats tamelijk slechtziend zijn. Daarbij is het belangrijk dat de uitwerpselen makkelijk gestapeld kunnen worden en op hun plaats blijven liggen. Vandaar keutels in de vorm van kleine bruine stenen.

