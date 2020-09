Mysterie in Amerikaanse zoo: al zeker 15 jaar geen contact met mannetje en plots legt python zeven eitjes LH

13 september 2020

11u04

Bron: CNN 8 Dieren Grote verrassing in de zoo van Saint Louis in de Amerikaanse staat Missouri: een koningspython heeft er zeven eitjes gelegd, minstens 15 jaar geleden na het laatste contact met een mannetje.

De 62-jarige koningspython verblijft in de zoo van Saint Louis sinds 1961 en legde op 23 juli plots zeven eieren. “We zagen wel wat veranderingen aan haar gedrag, maar die waren eerder subtiel. Wij hadden nooit gedacht dat er nog eieren zouden komen”, zegt zoologisch verantwoordelijke Mark Wanner.

Koningspythons komen uit Centraal- en West-Afrika en kunnen ook aseksueel voortplanten. “Ook komododraken en enkele andere slangen reptielen kunnen dat. De vrouwtjes kunnen ook sperma opslaan voor bevruchting op een later moment, maar het langste uitstel van bevruchting was voorlopig zeven jaar na het contact tussen mannetje en vrouwtje”, legt Wanner verder uit aan CNN.

30 jaar

Het zou eind jaren 80, begin jaren 90 kunnen gebeurd zijn omdat de verzorgers dan de dieren in emmers zetten als ze hun kooien poetsen. De slang heeft zeker vijftien jaar lang geen contact gehad, “maar het zou net zo goed dertig jaar kunnen zijn dat er nog fysiek contact was met een mannetje”, aldus Wanner nog.

De zoo laat momenteel genetische testen uitvoeren op twee van de zeven eitjes om zo te weten te komen of ze al dan niet ontstaan zijn door seksueel contact. Twee andere eitjes zijn ondertussen gestorven en de drie andere eitjes worden uitgebroed.

“We kunnen niet wachten tot de monsters worden getest om de nodige info te krijgen, want dat zal een einde maken aan alle geruchten of wat we ook denken dat het zou kunnen zijn”, aldus de zoo nog. “Als ze blijven leven en zich blijven ontwikkelen, verwachten we dat de eitjes in de komende twee tot drie weken uitkomen. We houden onze vingers gekruist dat er een zal uitkomen, maar we weten het niet zeker.”