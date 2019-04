Muziek Skrillex beschermt tegen muggenbeten kv

02 april 2019

23u48

Bron: Science Alert, Live Science 0 Dieren Last van muggen? Ambeteer ze dan met muziek van dubstepartiest Skrillex en ze zullen een stuk minder bijten. Bijgevolg worden ze ook minder actief in de verspreiding van gevaarlijke virussen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in Maleisië en Thailand dat gepubliceerd werd in het vakblad Acta Tropica.

“Deze studie werd uitgevoerd om te onderzoeken of elektronische muziek het foerageergedrag, het bloedzuigen en het paarsucces van de dengueverspreider Aedes aegypti (mug) beïnvloedt” schrijven de auteurs van de studie. “Terwijl in het verleden werd bericht dat geluid een belangrijke rol speelt bij de seksuele interactie en voortplanting van veel insecten, waaronder muggen, is er bewijs dat geluid verwoestende effecten kan hebben op de opvang van akoestische signalen, het paringsgedrag en de voedingsactiviteiten.”

Verstoring

De wetenschappers stelden honderden muggen bloot aan de Skrillex-nummers Scary Monsters en Nice Sprites en onderzochten hoelang het duurde vooraleer ze paarden en hoelang ze wachtten om zich te voeden met het bloed van een hamster.



Uit het onderzoek bleek dat het merkelijk langer duurde vooraleer de vrouwtjes zich voedden. Bovendien aten ze minder en copuleerden ze ook minder terwijl de dubstepmuziek aanstond, in vergelijking met muggen in een kooi waar geen muziek te horen was.

“De observatie dat dergelijke muziek de aanval op de gastheer kan vertragen, het bloedzuigen doet afnemen en het paargedrag verstoort, opent nieuwe paden voor de ontwikkeling van persoonlijke beschermingsmaatregelen en controlemaatregelen op basis van muziek tegen ziektes die door Aedes worden verspreid”, stelt de studie.

Paringssignaal

Bizar, zal je nu misschien denken, maar het houdt wel steek. Het vervelende gezoem waarmee muggen je ’s nachts wakker houden, is een paringssignaal. Terwijl het vrouwtje een toon van 400 hertz aanhoudt, heeft het mannetje een toon van 600 hertz. Ze worden opgewonden wanneer ze een toon van 1200 hertz delen. “Zowel mannetjes al vrouwtjes produceren geluid via het flapperen van hun vleugels. Om succesvol te paren, moet het mannetje zijn vluchttoon harmoniseren met die van zijn partner via auditieve gevoeligheid”, aldus de onderzoekers.

Wanneer het vermogen van de muggen om deze tonen waar te nemen, wordt verstoord, kan dat echter een invloed hebben op hun paar- en voedgedrag. Dat heeft op zijn beurt mogelijk een impact op de manier waarop muggen in contact komen met mensen en ziektes verspreiden.

AC/DC

In het verleden werden gelijkaardige effecten van geluidshinder ook vastgesteld bij kevers. In een onderzoek waarbij kevers werden blootgesteld aan de song ‘Rock and Roll ain’t noise pollution’ van AC/DC, bleek dat vrouwelijke kevers minder efficiënte roofdieren werden.

Hoewel dergelijke studies op het eerste gezicht misschien banaal lijken, zijn ze echter erg belangrijk. Veel insectenpopulaties zien wereldwijd een terugval en de klimaatverandering zal vermoedelijk een effect hebben op de verspreiding van ziektes die door muggen overgedragen worden, zoals het zikavirus en dengue. Bijgevolg is alle informatie welkom die de insecten kan helpen overleven of net afschrikken.