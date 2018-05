Muggen bijten ook als ze gewoon dorst hebben HA

03 mei 2018

15u26

Bron: IPS 0 Dieren Vrouwtjesmuggen bijten niet alleen om de nodige proteïnen binnen te krijgen voor hun eitjes, maar ook als ze dorstig zijn. Die ontdekking kan belangrijke gevolgen hebben voor de strijd tegen ziektes zoals malaria, zika en dengue.

Tot nog toe werd aangenomen dat vrouwtjesmuggen enkel bijten voor de eiwitten in menselijk en dierlijk bloed. Maar biologen van de Universiteit van Cincinnati hebben ontdekt dat ze dat in periodes van droogte ook doen om hun dorst te lessen. Ze publiceerden hun onderzoek in het meinummer van Scientific Reports.

Muggen zijn het gevaarlijkste dier ter wereld voor de mens door de ziektes die ze overdragen, zoals malaria, gele koorts, dengue en zika. Elk detail over hun fysiologie en gedrag kan helpen in de strijd tegen die ziektes. Het laat toe om de modellen te verfijnen en beter te voorspellen hoe een uitbraak verloopt.

Per toeval

De ontdekking gebeurde per toeval. Terwijl studenten het gedrag van dorstige, gedehydrateerde muggen bestudeerden, kon een zwerm ontsnappen. "Ze waren verrast over hoe ongewoon agressief de muggen waren", vertelt Elise Didion, een van de auteurs. "Alle muggen probeerden te bijten."

Dat is uitzonderlijk, want doorgaans is het bijtgedrag van muggen eerder wisselvallig. "Normaal zullen op een gegeven moment maar 5 tot 10 procent van de vrouwtjesmuggen zich voeden, afhankelijk van de soort", zegt Didion.

30 procent

Vervolgens vergeleken de onderzoekers in het lab het bijtgedrag van verschillende groepen muggen die al dan niet toegang hadden tot voldoende water. Uit de studie blijkt dat dehydratatie tot 30 procent van de muggen deed steken, en dus een significante impact heeft op hun gedrag.

"We zagen de gedragseffecten na twee tot drie uur onder lage vochtigheid en hogere temperaturen", zegt Benoit. "Het veranderde hun gedrag compleet." De effecten bleken ook voor te komen bij twee andere muggensoorten die in het lab werden onderzocht.

"Het is logisch", zegt Didion. "We stellen de hoogste transmissie van het Westnijlvirus bijvoorbeeld ook vast tijdens periodes van droogte, omdat de muggen het bloed gebruiken als vervanging voor water."