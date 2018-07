Mountainbiker draagt gewonde zwerfhond op zijn rug en vindt nieuwe thuis voor hem bvb

18 juli 2018

16u57

Bron: CBS News 0 Dieren De mountainbiker Jarrett Little is aan het fietsen in de bossen bij Columbus, in de Amerikaanse staat Georgia. Net op dat moment ziet hij een hond die duidelijk hulp nodig heeft. De zwerfhond leek aangereden te zijn door een auto. Hij beslist om de hond op zijn rug te dragen tot in het centrum, waar hij een vrouw ontmoet die zich over hem ontfermt.

"Tijdens het fietsen stopten we om ons te hergroeperen en plots kwam de hond uit het bos gelopen om ons te begroeten. Hij was echt heel mager en liep rond met een gebroken poot”, vertelde Little aan CBS News. Hij zegt dat hij en de andere fietsers de hond eten en water gaven. Hij besefte dat ze de hond niet in het bos konden achterlaten. Little had geen wagen om hem mee te nemen, alleen maar een fiets. Hij tilde de pup dus maar op zijn rug en reed richting het centrum op zoek naar hulp.

Redder in nood

Van zodra hij in Columbus aankwam, ontmoette hij een vrouw, Andrea Shaw, die meteen veel belangstelling toonde in de hond. "Net toen we aankwamen bij de lokale fietsenwinkel om hem wat meer water en eten te geven, kwamen we Andrea uit Maine tegen", zei Little. Andrea was daar op zakenreis. "Ze besloot de hond te houden en hem door een dierenarts te laten onderzoeken. Little vertelt dat Shaw de hond ook een nieuwe thuis wilde aanbieden.

"Ze betaalde de operatie van zijn gebroken poot en ze vond ook een organisatie die kon helpen om hem naar Maine te brengen om op haar paardenboerderij een nieuw leven op te bouwen.” Shaw koos ook een toepasselijke naam voor de hond: Columbo, genoemd naar de stad waar ze hem ontmoette.

Operatie

Little zegt blij te zijn dat het lot hem, Shaw en Columbo samenbracht. "Als ik vijf minuten eerder of later was geweest, hadden onze wegen elkaar misschien niet gekruist", aldus Little.

Zodra Shaw Columbo - bijgenaamd "Bo" - mee naar Maine kreeg, plaatste zij een update over zijn gezondheid. "Bo reisde met 25 nietjes in zijn achterpoot nadat ze vier pinnen hebben moeten inbrengen om de breuken te stabiliseren. Hij kreeg ook een soort gips rond zijn voorpoot om een gebroken teen te stabiliseren." Over het transport naar Maine is Shaw zeer tevreden. "Ze gaven hem al zijn medicijnen en zorgden goed voor hem tot hij terug in mijn armen lag”, vertelt Shaw over Grateful Doggies, de organisatie die de hond transporteerde.

'Avonturen van Columbo'

De foto van Little die Columbo op zijn rug draagt, ging razendsnel viraal. Andrea Shaw besliste om een Facebookpagina over haar nieuwe huisdier aan te maken: ‘Adventures of Columbo’. Op die pagina vertelt de pup, aan de hand van leuke foto's, hoe gelukkig hij is op de paardenboerderij. Dagelijks worden er berichten gepost over hoe het met hem gaat en hoe hij geniet van zijn nieuwe leventje.