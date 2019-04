Mortes de chimpansee voert perfecte achterwaartse salto’s uit Redactie

03 april 2019

13u50

Bron: Tacugama Chimpanzee Sanctuary via Storyful 0

Mortes is een geredde chimpansee en leeft nu in het reservaat Tacugama in Freetown, Sierra Leone. Mortes heeft het er duidelijk naar zijn zin en toont zijn talent aan de andere bewoners van het opvangtehuis voor chimpansees. Hij voert de ene na de andere perfecte achterwaartse salto uit.