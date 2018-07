Moordenares van giraf reageert: "Het beest was al 18 jaar oud en niet zeldzaam" Victor Schildkamp

05 juli 2018

16u37

Bron: AD.nl 0 Dieren Tessa Thompson Talley, de Amerikaanse die wereldwijd voor woede zorgde door trots te poseren met een door haar doodgeschoten zeldzame giraf, heeft gereageerd: "De giraf was niet zeldzaam en was al 18 jaar oud."

Talley zette de foto's van zichzelf met de dode zwarte giraf op Facebook. Dat bleef een tijdje onopgemerkt, totdat een Afrikaanse site de foto's oppikte. Daarna barstte wereldwijd verontwaardiging los. Talleys adres in Kentucky werd gevonden en online gegooid. Talloze dreigementen waren het gevolg.

Vechten

Dat leidde weer tot een woedende reactie van haar man Andy Talley, die de bedreigers ('met hun leren schoenen en tasjes') uitdaagde met hem te komen vechten. Hij nam het op voor zijn 'liefdevolle vrouw' en zei dat alle 'toetsenbordhelden' niks weten van wildbeheer.

Iets soortgelijks zegt ook Tess zelf in een verklaring die ze stuurde naar Amerikaanse media. De giraf die ze doodde in Zuid-Afrika zou helemaal niet zeldzaam zijn. Integendeel. De soort groeit juist, zegt Talley. Ook zou het dier 'al' 18 zijn geweest en niet meer in staat om zich voort te planten. "Giraf worden donkerder naarmate ze ouder worden." Volgens Talley was het juist goed om deze giraf te doden, omdat het dier andere stieren in de kudde zou doden. Nu deze giraf is gedood is dat goed voor de voortplanting in de kudde, beweert Talley.

Een dezer dagen zal de vrouw ook op Amerikaanse tv in een interview haar kant van het verhaal toelichten.

