Monopoly bestaat ook voor wie met honden, katten of paarden wil spelen

05 oktober 2018

13u47 0 Dieren De winter komt er weer aan, de ideale periode voor gezelschapspelletjes. Voor wie de normale versie van Monopoly beu is, bestaan er ook speciale varianten. Al naargelang jouw favoriete dier, kan je kiezen voor Hond-opoly, Kat-opoly of Paard-opoly.

"Hondsdolle pret verzekerd", zo klinkt het op de doos van Dog-opoly. En een van de opdrachten in het spel luidt 'Ga naar je hok!' In het spel koop je in plaats van huizen hondenrassen, je verzamelt hondenspeeltjes en ruilt deze in voor botten. In plaats van op 'Start!' begint het spel op 'Apport!' (honden), 'Vort!' (paarden) of 'Kssst Weg Jij!' (katten). De dierenrassen zijn gerangschikt in grootte van klein naar groot, bijvoorbeeld van de Chihuahua over de Dalmatiër tot de Duitse dog. De achterkant van elk eigendomsbewijs staat vol met weetjes over de dieren. De gevangenis is vervangen door het asiel (honden), de trailer (paarden) of het water (katten). De verkopers beloven alleszins veel humor. Je kan de spelletjes online bestellen, de prijzen beginnen vanaf iets meer dan 20 euro.

