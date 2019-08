Moeten we hondenrassen zoals rottweilers en pitbulls laten uitsterven? Discussie laait opnieuw op na aanval Sebastiaan Quekel

22 augustus 2019

11u00

Bron: AD.nl 28 Dieren Door een bloeddorstige hondenaanval in Rotterdam waarbij een vrouw zwaargewond raakte, laait de discussie omtrent het houden en fokken van ‘hoogrisicohonden’ bij onze noorderburen weer helemaal op. Partijen CDA, VVD, PvdA en D66 vinden dat er nu echt maatregelen moeten komen. Zo wordt onder meer gepleit voor een totaal fok(verbod) op hondenrassen zoals staffords, rottweilers en pitbulls. Het doel? Deze rassen te laten uitsterven.

Een Nederlandse vrouw van 44 raakte gisterennacht zwaargewond doordat ze werd aangevallen door drie Staffordshire-terriërs, honden die in Nederland verantwoordelijk zijn voor een groot deel van bijtincidenten.

Verschillende Nederlandse politici vinden dat er nu echt moet ingegrepen worden om de veiligheid van de samenleving te garanderen. Zo wordt geopperd om zogenoemde ‘hoogrisicohonden’, zoals pitbulls, staffords en de boerboel, uit de samenleving te weren. Onder meer Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) pleit voor een totaal (fok)verbod met als doel verschillende rassen te laten uitsterven. Deze honden staan erom bekend vaker te bijten en niet los te laten. Ze schudden en scheuren en veroorzaken daardoor ernstige verwondingen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht.

Hoogrisicohonden

Nederland beschikt sinds eind 2017 over een lijst met 22 rassen van hoogrisicohonden. Zodra fokkers erin slagen een ras minder agressief te maken, kan zo’n ras weer van de lijst. Zo worden de ooit beruchte boxers bijvoorbeeld niet langer als een gevaar gezien. Voor de honden die er nog wél op staan, moet zo snel mogelijk een landelijk expertise-centrum komen, vindt D66, dat hiervoor moties heeft ingediend.

Niet iedereen schaart zich achter het idee. Het Nederlandse ministerie voelt niets voor een dergelijk verbod op sommige hondenrassen omdat hiervoor betrouwbare gegevens ontbreken, laat een woordvoerder weten. “Uit onderzoek blijkt dat afwijkend agressief gedrag veroorzaakt kan worden door een combinatie van fysieke- en temperamentkenmerken van het dier, eigenaargerelateerde factoren en situationele kenmerken”, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit( LNV).

De lijst van hoogrisicohonden

De Nederlandse lijst van honden, lookalikes en alle kruisingen met of tussen deze honden die in Nederland in ieder geval vallen onder de categorie hoogrisicohond:

1. Akita

2. American Bulldog

3. American Pitbull Terriër

4. American Staffordshire Terrier

5. Boerboel

6. Bull Mastiff

7. Bull Terrier

8. Cane Corso

9. Dogo Argentino

10. Dogo Canario

11. Staffordshire Bull Terrier.

12. Rottweiler

13. Tosa

14. Fila Brasileiro

15. Anatolische herder,

16. Zuid-Russische Owcharka

17. Kaukasische Owcharka

18. Pitbullachtigen: alle kruisingen met een pitbull:

19. Pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully

20. Bully Kuta

21. Alano

22. Bandog

* Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie hoogrisicohond.