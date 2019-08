Moeten beren opnieuw weg uit de Franse Pyreneeën? “Alleen al dit jaar bijna 640 schapen dood” ADN

06 augustus 2019

18u42

Bron: ANP 0 Dieren Ongeveer honderd Franse burgemeesters en andere bestuurders hebben vandaag de Franse regering opgeroepen om de beren uit het Franse deel van de Pyreneeën weg te halen. Tijdens een bijeenkomt in Toulouse lieten de lokale bestuurders weten dat de sterfte onder de schapen fors is gestegen sinds de overheid twintig jaar geleden begon met het opnieuw uitzetten van beren in het gebied.

De beer was in de Franse Pyreneeën zo goed als uitgestorven, totdat de overheid twintig jaar geleden begon met het uitzetten van Sloveense beren in het gebergte. Momenteel leven er ongeveer vijftig beren in de Franse Pyreneeën, vooral in het departement Ariège.

Natuurbeschermers zeggen dat de dieren een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem, maar boeren en herders zeggen dat hun vee steeds vaker door beren wordt aangevallen. Beren zouden dit jaar onder meer verantwoordelijk zijn voor de dood van circa 640 schapen in de Franse Pyreneeën. De meeste dieren zouden zijn omgekomen toen ze op de vlucht voor beren van de rotsen vielen.



"Daarom doen we deze oproep. Parijs luister naar ons", zei Philippe Lacube, hoofd van de organisatie van landbouwers in Ariège.

