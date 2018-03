Moedige vrouw gaat door ijskoud water om hond te redden IVI

06 maart 2018

17u26

Bron: KameraOne/Viralhog.com 31

Deze vrouw was vorige maand in Vancouver, Canada, aan het wandelen met haar eigen hond toen ze zag hoe een andere hond door het ijs van een bevroren meer was gezakt. De vrouw ging zonder twijfelen het ijs op, maar zakte er steeds door. Ze besloot om toch het koude water in te gaan en een baan te maken voor zichzelf en de hond door het ijs te breken. De vrouw, wiens naam niet gekend is, heeft de hond veilig en wel terug op het droge kunnen brengen. Zij zelf werd naar een huis van de buren gebracht om op te warmen, voor de zekerheid werd ook de ambulance gebeld. De vrouw werd snel nadien ook weer met haar eigen hond herenigd.