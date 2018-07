Moedige hond sterft wanneer hij baasje van elektrocutie probeert te redden Arne Adriaenssens

11 juli 2018

11u15

Bron: Times of India 9 Dieren In het Indische Tamil Nadu is de hond Ramu een ware volkshond. De viervoeter kwam om het leven wanneer hij zijn baasje probeerde te redden van elektrocutie.

M. Mokkusu, een 65-jarige boer, wandelde met zijn koe naar een nabijgelegen grasveld. Daar kon het dier rustig grazen. Zijn hond, Ramu, vergezelde het duo bij hun kleine uitstapje. Wanneer de koe per ongeluk op een neergevallen hoogspanningskabel stapt, viel het dier dood op de grond terwijl de stroom nog door zijn lichaam zinderde.

Als uit reflex repte de geschrokken boer zich naar het getroffen rund in een verwoede poging haar nog te helpen. Wanneer hij het dier aanraakte, baande de stroom zich ook een weg door zijn lichaam met alle fatale gevolgen van dien.

Ramu, die tot op dat punt enkel had toegekeken op het tafereel, besloot zijn baasje te helpen. Hij beet in de kabel en trachtte hem van de weg te trekken. In een mum van tijd werd ook hij echter dodelijk getroffen door de elektriciteit.

Hondengejank

Volgens de New Indian Express hoorde de familie van Mokkusu het gejank van de hond waarna ze zich ook naar het weiland repte. Op dat moment waren ze alle drie al gestorven. De hond had de kabel wel nog geklemd tussen zijn tanden wanneer de politie even later arriveerde. De stroom werd zo snel mogelijk uitgeschakeld.

De familie van de boer verklaarde nog dat de hond al sinds jaar en dag bij de man woonde. Doorheen de jaren sprong de trouwe viervoeter wel vaker in de bres voor zijn baasje.