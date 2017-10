Minister Weyts sluit Olmense Zoo: "Wie niet horen wil, moet voelen" ISOLDE VAN DEN EYNDE

05u15 16 RV Een bij de moeder weggehaalde luipaardwelp, werd door de Olmense Zoo in een ronde kooi (langs alle kanten tot tegen de tralies te benaderen door het publiek) geplaatst, zonder afdoende beschutting - met dit resultaat als het regent. Dieren De Olmense Zoo moet vandaag al de deuren sluiten. Minister Weyts (N-VA) trekt de vergunning in omdat de dierentuin in Balen al jaren de regels rond dierenwelzijn met de voeten treedt. "Wie niet horen wil, moet voelen."

De derde grootste dierentuin van Vlaanderen gaat dicht nadat het Antwerpse park al tien jaar de pv's aan elkaar rijgt. Zo kunnen de wilde beesten er niet schuilen voor de regen en worden uitwerpselen onvoldoende opgekuist. In de voederbakken werden rottende eendagskuikens aangetroffen en een luipaardwelp werd weggehaald bij zijn moeder om in een ronde kooi te zitten waar hij langs alle kanten kon worden bekeken.





Een terugkerend probleem is dat de zoo te veel dieren houdt en kweekt, wat steevast tot plaatsgebrek leidt. Ondanks de vele boetes en de voortdurende vraag om aanpassingen kwam er geen structurele verandering. Daarom trekt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de vergunning in. "Wie blijft volharden in de boosheid moet de gevolgen dragen", klinkt het. "Er is zeker plaats voor dierentuinen in Vlaanderen: ze kunnen een positieve rol spelen in dierenbescherming en in educatie. Maar het welzijn van de beesten moet gegarandeerd zijn."

RV Rottende eendagskuikens blijven gewoon liggen in de voederbak.

De familie Verheyen, die de zoo uitbaat, heeft nog 60 dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State, maar allicht moet er voor de bijna duizend dieren een nieuw onderkomen worden gezocht.

RV De deuren van het savanneverblijf blijven overdag dicht, zodat de dieren beter bekeken kunnen worden. Als het regent hebben ze maar een kleine luifel om onder te schuilen. Als er een dominant dier in de kudde zit, dan mag de rest niet onder de luifel.

Hoe komt het dat minister van Dierenwelzijn na jaren van slechte rapporten nu pas de vergunning van de dierentuin intrekt? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!