Minder stroperijen in Afrika, maar toch steeds minder olifanten

De olifantenstroperij in Afrika is voor het vijfde jaar op rij afgenomen. Maar de populaties blijven slinken door illegale slachtpartijen en menselijke activiteit, staat te lezen in een nieuw rapport.

In Oost-Afrika, waar de olifantenpopulaties in tien jaar bijna gehalveerd zijn, zijn de illegale slachtpartijen teruggevallen tot het niveau van voor 2008. In het zuiden van het continent zijn de populaties stabiel, maar in Centraal-Afrika blijft de stroperij welig tieren, volgens het rapport van de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Het rapport stelt ook dat de illegale ivoorhandel niet is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat is mogelijk te wijten aan een paniekreactie bij smokkelaars nu plaatselijke bans zijn ingevoerd of aangekondigd in de belangrijkste afzetlanden. Daardoor zouden de ivoorprijzen de voorbije jaren ook met de helft gekelderd zijn.

55 dode olifanten per dag

Volgens John Scanlon van CITES is "Oost-Afrika de voorbije tien jaar ernstig getroffen" en is de olifantenpopulatie er bijna gehalveerd. "Sinds de piek in 2011 is er echter een gestage afname. Dit toont aan wat er mogelijk is door duurzame en collectieve acties, gesteund door de politiek."

Maar de dierenbeschermingsorganisatie WWF waarschuwt voor te veel optimisme. "Het nieuws dat de stroperijen afnemen mag dan positief lijken, de realiteit is veel ingewikkelder", zegt Colman O'Criodain. "Terwijl er in sommige regio's veelbelovende signalen zijn dat de inspanningen vruchten afwerpen, gaat het doden van olifanten voor hun slagtanden elders onverminderd verder. Met een gemiddelde van 55 gedode olifanten per dag hebben we geen tijd te verliezen. We moeten nu in actie komen."