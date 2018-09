Minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika, maar toch alweer ruim 500 tot nu toe dit jaar ADN

21 september 2018

17u15

Bron: ANP, Belga 1 Dieren Stropers hebben in Zuid-Afrika in de eerste acht maanden van dit jaar ruim 500 neushoorns gedood om hun hoorns. Dat is 26 procent minder dan het jaar ervoor, meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieuzaken.

Dat betekent dat de dalende tendens sinds 2014 zich voortzet. Toen werden 1.215 neushoorns gestroopt. In de eerste acht maanden van vorig jaar waren het er nog 691, nu 508.

Het echter nog steeds hoge aantal dode neushoorns wijst erop dat de vraag naar hoorn op de Aziatische markt nog altijd groot is. In sommige Aziatische landen worden ze gebruikt als ingrediënt in traditionele geneesmiddelen. Op de zwarte markt kan de hoorn 55.000 euro opbrengen.

Een van de oorzaken voor de daling is een mobiel radarsysteem dat wordt ingezet om stroperij te ontdekken. De politie maakte ook bekend dat ze deze week nog 20 hoorns in beslag kon nemen, met een waarde van 448.000 euro. Twee verdachten werden gearresteerd in de provincie Mpumalanga.

In 2007 werden in Zuid-Afrika slechts 13 neushoorns illegaal gedood voor hun hoorns. Maar het aantal steeg fors doordat de welvaart groeide in Aziatische economieën zoals Vietnam en China.