Minder neushoorns gedood in Zuid-Afrika door coronavirus

31 juli 2020

13u14

Bron: ANP 1 Dieren Het aantal neushoorns dat in de eerste zes maanden van 2020 door stropers is gedood in Zuid-Afrika is ruim de helft lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het ministerie van Milieu heeft bekendgemaakt dat er 166 neushoorns illegaal zijn gedood.

Stropers konden minder goed in natuurgebieden komen, vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus. "Voor het eerst in tien jaar zijn er geen neushoorns gedood in april in het Kruger National Park", aldus Milieuminister Barbara Creecy in een verklaring.

In Zuid-Afrika leven ongeveer 20.000 witte neushoorns, dat is 90 procent van de volledige populatie ter wereld. De hoorns van de dieren zijn erg populair in Oost-Azië, waar wordt gedacht dat het goede geneesmiddelen zijn. De hoorn bestaat grotendeels uit keratine, dat ook in nagels en haren van mensen zit.

