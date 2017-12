Michael Kors stopt met verkoop bont Redactie

18u30 1 REUTERS Dieren Michael Kors, het bekende luxe modemerk, heeft vandaag aangekondigd dat het vanaf eind december 2018 stopt met het gebruik van bont in haar collecties. Michael Kors en Jimmy Choo hebben zich aangesloten bij het internationale 'Fur Free Retailer Program' dat in België gepromoot wordt door GAIA met zijn bontvrije lijst. Michael Kors, het bekende luxe modemerk, heeft vandaag aangekondigd dat het vanaf eind december 2018 stopt met het gebruik van bont in haar collecties. Michael Kors en Jimmy Choo hebben zich aangesloten bij het internationale 'Fur Free Retailer Program' dat in België gepromoot wordt door GAIA

“Ik ben er trots op te kunnen aankondigen dat ons bedrijf de toezegging heeft gedaan om geen gebruik meer te maken van bont in onze collecties,” zegt John Idol, CEO van Michael Kors. “Deze beslissing is het begin van een nieuw hoofdstuk, ons bedrijf zal steeds meer gaan inzetten op het gebruik van innovatieve materialen.”

“Dankzij technologische vooruitgang in het productieproces hebben we nu de mogelijkheid om een luxe-uitstraling te creëren met behulp van imitatiebont” verduidelijkt ontwerper Michael Kors. “Tijdens onze modeshow in februari zullen we deze nieuwe materialen presenteren.”

Joh Vinding, voorzitter van de 'Fur Free Alliance', reageert bijzonder opgetogen:“De Fur Free Alliance feliciteert Michael Kors met deze belangrijke beslissing. Het wordt steeds duidelijker dat de kledingindustrie en consumenten niets te maken willen hebben met onnodig dierenleed, zeker wanneer er innovatieve alternatieven voorhanden zijn.”

GAIA-directeur Ann De Greef beaamt: "Bont dat teert op de ellende van pelsdieren, is nooit diervriendelijk. Het doden van wilde dieren zoals nertsen enkel voor hun vacht is niet meer van deze tijd. Het is een grote stap dat een bekend en populair modehuis als Michael Kors kiest voor een diervriendelijk en duurzaam alternatief.”

Michael Kors sluit zich aan bij Gucci, Armani, Yoox Net-a-Porter, Stella McCartney, Ralph Lauren, en Hugo Boss, de bontvrije leiders van de luxe-mode.