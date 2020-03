Mexicaanse zoo verwelkomt tijgerwelpje ‘Covid’ kv

26 maart 2020

23u10

Bron: Reuters 2 Dieren In een Mexicaanse privézoo die zich specialiseert in de opvang van circusdieren en dieren uit privécollecties, is onverwachts een tijgerwelpje geboren. Het diertje werd ‘Covid’ gedoopt.

Op 14 maart kwam het Bengaalse tijgerwelpje Covid ter wereld in de BioZoo, een kleine zoo in de stad Cordoba. Het was voor iedereen een verrassing, zegt Kitzia Rodriguez, dierenarts en dochter van de eigenaar van de zoo. “We wisten niet dat hij onderweg was. Hij gaat een grote impact op ons hebben, want de huidige situatie is moeilijk voor iedereen, zelfs voor ons”, zegt ze. “Maar ik denk dat de geboorte, ondanks de situatie, ons zal helpen en hoop geven om voort te doen, zodat we bezoekers kunnen ontvangen. Covid was een geschenk”, zegt ze over de kleine tijger.

De BioZoo is nog open, hoewel het openbare leven in de staat Veracruz op een steeds lager pitje komt te staan om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.



De moeder van Covid is een achtjarige tijger die vroeger als circusdier werd gebruikt en door de zoo werd opgevangen nadat ze een heupfractuur opliep, vertelt zoo-eigenaar Gonzalo Rodriguez. De vader van het welpje woonde in aanvankelijk een privéwoning. Hij belandde in de zoo nadat hij zijn muil had gekwetst bij het bijten in een vaas.