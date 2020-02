Mexicaanse jongen (12) laat hond achter aan asiel: “Verberg hem voor mijn papa want hij mishandelt hem” KVDS

22 februari 2020

16u38 0 Dieren Een 12-jarige jongen uit Mexico heeft zijn hondje in een doos achtergelaten aan een asiel, maar niet omdat hij er niet meer voor wilde zorgen. Volgens een hartverscheurend briefje dat bij het dier zat, wilde kleine Andrés de pitbullpup de toorn van zijn agressieve vader besparen.

De jongen woont in de oostelijke Mexicaanse staat Michoacán en zette de doos op 13 februari aan het asiel af. Hondenrechtengroep Refugio Xollin deelde het verhaal op Facebook.

Ik heb ook een knuffeltje in de doos gestopt zodat hij me niet zou vergeten Andrés

“Mijn naam is Andrés en ik ben 12 jaar”, stond er op het briefje van de jongen te lezen. “Mijn mama en ik hebben besloten om mijn hond aan jullie toe te vertrouwen. Verberg hem voor mijn papa, want hij denkt erover om hem te verkopen. Hij mishandelt hem en slaat hem. Op een dag sloeg hij hem zo hard dat hij zijn staart verwondde. Ik hoop dat jullie kunnen helpen en beter voor hem kunnen zorgen. Ik heb ook een knuffeltje in de doos gestopt zodat hij me niet zou vergeten.”





De hond – die intussen de naam Rene kreeg – wordt momenteel opgevangen door Refugio Xollin en als hij weer op krachten is gekomen, zal er een adoptiegezin voor hem gezocht worden. Eerst moet zijn gebroken staart genezen en moet hij ontwormd worden.

Moeilijk zou een adoptiegezin vinden overigens niet mogen zijn, want de groep kreeg al honderden aanbiedingen van mensen die zich over de pitbull willen ontfermen sinds het verhaal op sociale media verscheen. Dinsdag stond de teller al op meer dan 300, volgens Refugio Xollin.

