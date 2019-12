Met verf besmeurde ijsbeer gefilmd, dierenbeschermers reageren bezorgd ttr

03 december 2019

17u46

Bron: BBC 0 Dieren Dierenbeschermers maken zich zorgen over een met verf besmeurde ijsbeer nadat er beelden van het dier opdoken in Russische media. Op zijn witte vacht staat in grote letters ‘T-34', een tank waarmee de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s verdreven. In Russische media wordt gespeculeerd dat woedende inwoners in de regio Tsjoekotka achter de daad zitten.

Volgens de dierenrechtenorganisatie WWF is het zwarte opschrift op vacht van de ijsbeer “erg storend voor het dier”. De beer kan zich immers moeilijker verbergen in de sneeuw tijdens zijn zoektocht naar prooien. Vermoedelijk werden de beelden gemaakt in Tsjoekotka, de meest noordoostelijk gelegen regio van Rusland. Onderzoekers proberen momenteel het dier op te sporen.

Gezien het opschrift er relatief netjes uitziet, vermoeden wetenschappers dat het dier werd verdoofd toen de tekst werd aangebracht. ‘T-34' is een tank waarmee de Russen de nazi’s verdreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Als het inderdaad om militaire belettering gaat, is dat een pervers gebrek aan respect voor de geschiedenis”, zegt Sergey Kavry van WWF. Volgens hem kan het enkele weken duren vooral de tekst volledig van de vacht verdwenen is.

IJsbereninvasie

Wie de tekst op de vacht van de beer heeft aangebracht, is niet bekend. Russische media wijzen in de richting van kwade buurtbewoners. In Rusland duiken wel vaker ijsberen op in dorpen, wat voor onvrede zorgt bij de lokale bevolking. IJsberen raken als gevolg van de opwarming van de aarde steeds moeilijker aan eten. In de bewoonde gebieden vinden ze voedsel, onder andere op vuilnisbelten, waardoor ze er blijven vertoeven. Buurtbewoners proberen de dieren weg te jagen door vuurwerk en sirenes te gebruiken, maar vaak zonder succes.

Autoriteiten kondigden in februari nog de noodtoestand af in de Russische archipel Nova Zembla wegens een ijsbereninvasie. Ongeveer vijftig dieren drongen toen woningen binnen op zoek naar voedsel en vielen ook mensen aan. De 2.600 inwoners van Nova Zemble waren doodsbang om hun huizen te verlaten.