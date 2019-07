Met uitsterven bedreigde tijger leeft op: India telt weer bijna 3.000 dieren Redactie ADN

29 juli 2019

11u32

Bron: AD.nl, Belga 1 Dieren De tijgerpopulatie in India telde vorig jaar bijna 3.000 exemplaren (2.967). Het land, waar de grote kat een nationaal symbool is, biedt kennelijk een redelijk veilige habitat voor de met uitsterven bedreigde diersoort.

Premier Narendra Modi maakte de cijfers vandaag bekend, op Wereldtijgerdag. Hij noemde het een ‘historische prestatie’.

Vijftien jaar geleden raakte immers bekend dat de tijgerpopulatie in India schommelde rond het dieptepunt van 1.400 dieren. “Negen jaar geleden werd op een conferentie in het Russische Sint-Petersburg als doelstelling aangenomen dat de tijgerpopulatie zou moeten verdubbeld zijn in 2022. Wij in India hebben dat doel al vier jaar eerder bereikt”, zei Modi. Elke vier jaar houdt het land een telling; in 2014 waren er nog 2.226 dieren. Volgens Modi lopen drie op de vier tijgers ter wereld vandaag de dag in India rond.

Project Tiger

De tijgerpopulatie was in de voorbije decennia fel geslonken, omdat er jacht gemaakt werd op deze dieren in China en Zuidoost-Azië. De redenen zijn dat organen van de tijger gebruikt worden bij de bereiding van ‘traditionele’ medicijnen en omdat menselijk ingrijpen de habitat van de dieren voortdurend heeft doen inkrimpen.



In de jaren zeventig startte de Indiase overheid het ‘Project Tiger’, een programma om de met uitsterving bedreigde dieren te beschermen. Vanaf dat jaar werd het een misdaad om een tijger te doden. Er werden voor het eerst ook tijgerreservaten opgericht waar de katachtigen beschermd in het wild leven.

Vijand

De mens is de grootste vijand voor de met uitsterven bedreigde tijger. Er zijn steeds minder natuurgebieden en bossen waar het dier kan leven, zeker met het enorme aantal inwoners dat India telt.

“We hebben nog een lange weg te gaan om de toekomst van de wilde tijger veilig te stellen”, waarschuwt Belinda Wright, oprichter van de Wildlife Protection Society of India. “De overheid moet nu niet achteroverleunen. En we moeten vermijden om bijvoorbeeld snelwegen, treinrails, kanalen en elektriciteitsnetwerken door beschermde gebieden te trekken.”

Andersom maken tijgers ook slachtoffers. Data van de overheid laten zien dat er elke dag iemand in India wordt gedood door een olifant of tijger. Vorige week gingen boze dorpelingen uit Khiri, zo’n 350 kilometer ten oosten van Delhi, nog achter een tijger aan met stokken, nadat het dier een vrouw had gedood. Vier mensen werden opgepakt.

Volgens WWF leven er nog hooguit 4.000 tijgers in heel Azië.