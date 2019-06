Met deze tips reist je hond vlotjes mee in de auto, het vliegtuig, de trein of de boot Aangeboden door Euro-Premium

12 juni 2019

13u00 0

Nu de zomer eraan komt, kijk je vast al reikhalzend uit naar de geplande vakantie met het hele gezin. En daar hoort natuurlijk ook jouw trouwe viervoeter bij. Misschien heb je al het perfecte diervriendelijke hotel gevonden, of een fijne camping waar honden welkom zijn. Mooi! Maar dan ben je er nog niet. Voor je van die zorgeloze vakantie kan genieten, moet je eerst nog de reis ernaartoe doorstaan. Wij helpen je graag op weg.

Met de auto, caravan of mobilhome

Met de auto ervaar je de ultieme vrijheid. Je kan stoppen wanneer je wil en stippelt je eigen route uit. Maak het jezelf en je trouwe vriend zo comfortabel mogelijk met deze tips:

- Laat je hond vooraf wennen aan de auto en de bench tijdens een paar kortere ritten.

- Zet de hond veilig in een afgesloten ruimte, zoals de koffer of een bench. Een riem of vastkliksysteem is aangeraden wanneer je hond op de achterbank meerijdt.

- Geef je hond een speeltje om zich bezig te houden tijdens de lange rit. Een vertrouwd deken helpt om de stress te verminderen.

- Stop op tijd. Zowel voor jezelf als voor de hond is een pauze om de 2 uur van essentieel belang. Even de pootjes strekken, een toiletbezoek, wat vers water. Dan kan iedereen er weer tegenaan.

- Laat je hond nooit alleen achter, ook niet met het raam op een kier. Het wordt al snel te warm in de wagen en je hond riskeert oververhitting of uitdroging.

- Het ziet er grappig uit: een hond met zijn kop door het raam, oren en tong flapperend in de wind. Maar doe het toch liever niet. Oor- en oogontstekingen zijn geen leuk begin van een vakantie.

Met de trein

Bekijk vooraf de website van de vervoersmaatschappij voor hun regels en tarieven voor honden op de trein. Meestal kan een kleine hond in een mand of kooi gratis mee. Een grotere hond heeft een ticket nodig. De NMBS raadt ook een muilkorf aan, net als de meeste internationale maatschappijen.

Als je internationaal reist, zoek je best de regels van dat land op. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, laten geen honden binnen via treinvervoer.

Met de boot

Heerlijk toch: het open water, een zeebriesje, een duik in het water wanneer je dat wil. Reizen met een boot kan geweldig zijn, ook voor je hond. Maar het kan ook heel gevaarlijk zijn, dus houd rekening met deze tips:

- Laat je hond vooraf wennen aan een boot. De deining op het water en de ondergrond van het dek zijn allemaal zaken die je hond stress kunnen bezorgen.

- Stem de ondergrond aan boord af op de poten van jouw viervoeter: zorg voor anti-slipstroken en leg een hondenloopplank om op de boot te komen.

- Zorg voor voldoende bescherming: een harnas met handvat en een pikhaak om hem uit het water op te pikken mocht hij toch vallen. Of kies voor een hondenzwemvest.

- Een goede communicatie is cruciaal. Je hond moet weten dat hij niet zomaar achter elke watervogel aan kan lopen. Hij zou zo in het water kunnen terechtkomen.

Met het vliegtuig

De regels voor honden op het vliegtuig zijn afhankelijk van de maatschappij waarmee je vliegt. Check deze dus best vooraf. Daarnaast zijn er enkele algemene zaken waar je rekening moet mee houden:

- Kleine honden in een reistas kunnen mee in de cabine. Opgelet, deze gelden soms als handbagage.

- Grote honden moeten in een bench in het bagageruim, in een aangepaste ruimte met klimaat- en drukcontrole.

- Laat je viervoeter vooraf wennen aan de bench of reistas.

- Neem een vertrouwd speeltje mee en leg een deken in de bench.

- Bij verre reizen zorg je best voor een tussenstop zodat je je hond even kan uitlaten. Sommige luchthavens hebben een speciale pet relief area. Let wel, niet alle luchthavens laten honden toe.

Reisziekte

Zowel in de wagen, als op de boot of het vliegtuig kan je hond ziek worden. Je hond kan misselijk worden, overmatig kwijlen, onrustig worden en/of trillen. Medicatie is in de meeste gevallen niet nodig als je deze voorzorgen neemt:

- Gewenning is het belangrijkste. Neem je hond vooraf mee op kortere ritten om te wennen aan de ruimte en de beweging. Dit neemt de stress weg die een grote rol speelt bij reisziekte.

- Laat je hond uit vlak voor de reis. Zeker bij langere vluchten is dit aangeraden.

- Geef geen zware maaltijd vlak voor vertrek. Laat je trouwe vriend bij elke tussenstop voldoende water drinken. Een kleine snack kan eventueel aan het begin van een lange pauze.

