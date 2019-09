Euro-Premium Gesponsorde inhoud Met deze 7 tips krijg je je hond ein-de-lijk eens mooi op de foto Aangeboden door Euro-Premium

17 september 2019

43

Hoe komt het toch dat je zoveel mooie hondenfoto’s ziet op social media terwijl je er zelf nooit in lijkt te slagen om je viervoeter enigszins presentabel in beeld te brengen? De beelden zijn vaak wazig omdat je hond beweegt of zien er gewoon raar uit. Geen nood! Met onze tips zwier jij binnenkort ook Instagramwaardige kiekjes van je trouwe vriend online.

1. Wennen, wennen, wennen

Het geklik van de camera en de felle flits, je hond wordt er alleen maar nerveus van. Laat hem dus eerst wennen aan het geluid. Maak foto’s met hem in de buurt, maar nog niet van hem. Zorg dat hij de camera leert kennen en de situatie kan inschatten voor je begint aan de eigenlijke “fotoshoot”.

2. De juiste setting

Natuurlijk licht is altijd het beste licht. Zeker voor portretfoto’s, zowel bij mensen als bij dieren. Het is ook veel leuker om je hond in een natuurlijke setting te zien. Ga naar buiten, naar de tuin of een park, waar de hond zich ook meteen goed voelt. Zorg wel voor een onopvallende, rustige achtergrond zodat je viervoeter het middelpunt van de belangstelling is op de foto. Een groot groen grasveld, bijvoorbeeld. Geen 30 andere spelende honden en kinderen, want dan springt je hond er niet uit.

3. Op zijn niveau

Bij fotografie is perspectief heel belangrijk. De snuit van je hond kan er raar uitzien als je het verkeerde perspectief gebruikt. Als je je hond mooi in beeld wil, dan ga je op zijn niveau zitten. Op die manier kom je ook niet al te bedreigend over voor jouw viervoeter. Wel opletten met grotere honden: je wil niet dat zij zich superieur voelen en jou gaan aanvallen als je je klein maakt.

4. Maak veel foto’s

Neem een voorbeeld aan de influencers die je op Instagram ziet. Denk je dat zij bij het eerste shot de perfecte foto hebben? Natuurlijk niet. Voor het perfecte shot zijn veel foto’s nodig. Laat je dus maar gaan en maak een hele reeks foto’s. Er zal er wel minstens één goede tussen zitten. De rest kan je dan verwijderen. Of houden als “bloopers”.

5. Modus van je fototoestel (analoog/digitaal)

Hoe graag je het ook wil, je hond zal geen 5 minuten stilzitten tot je de juiste foto hebt. En dat hoeft ook niet! De leukste foto’s zijn die van je hond in beweging. Zo ziet hij er gelukkiger uit. Hoe leuk die foto’s ook zijn, ze zijn wel moeilijker scherp te krijgen. Werk je met een analoog toestel, dan kies je best voor een korte sluitertijd. Een digitaal toestel of je smartphone heeft doorgaans een ‘sport’- of ‘actie’-modus of ‘continuous shooting’ die je helpt bij foto’s met een bewegend model.

6. Breng je hond in beweging

Laat je hond een stukje lopen. Je hoeft hem niet af te matten, maar zorg dat hij actief is. Na het lopen hangt zijn tong uit zijn mond en lijkt het alsof hij lacht. Dat geeft heel leuke foto’s!

7. Afleiden met een selfiebal

Is je hond erg ongeduldig of heeft hij geen zin in een fotoshoot? Leid hem dan af met zijn lievelingsspeeltjes. Houd een speeltje bij de camera, zodat hij recht in of net over de camera kijkt. Dit bezorgt je mooie frontale foto’s. Een leuk nieuw hulpmiddel daarvoor is de selfiebal. Je klikt hem op je smartphone en voilà, klaar voor een mooie selfie met je trouwe vriend.

Zorg er ook voor dat je snoepjes of kleine snacks mee hebt om je hond te belonen voor zijn geduld tijdens de fotoshoot. Of om hem verlekkerd naar de camera te laten kijken.

