Merendeel ivoorhandel in handen van drie kartels kv

19 september 2018

21u16

Bron: Belga 0 Dieren Jaarlijks doden wildstropers tienduizenden olifanten. Onderzoekers hebben nu een groot deel van de ivoorhandel, gecontroleerd door drie kartels in Afrika, in kaart gebracht. De wetenschappers hopen met die kennis een steentje bij te dragen tot de strijd tegen criminele netwerken.

Drie kartels in Afrika zijn volgens de vorsers verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde illegale ivoorhandel. De kartels exporteren de ivoor van gestroopte olifanten vooral vanuit Mombassa in Kenia, Entebbe in Oeganda en Lomé in Togo naar overal ter wereld, aldus het wetenschappelijk team rond Samuel Wasser van de University of Washington in het tijdschrift Science Advances. De wetenschappers hopen met hun informatie de strijd tegen de wildstroperij te helpen.

Ze analyseerden het dna van ivoor in 38 grote vrachten, die tussen 2006 en 2015 in verschillende locaties op de wereld in beslag werden genomen. Daaruit bleek dat het ivoor van een dier vaak in verschillende zendingen werd getransporteerd. Zo konden de onderzoekers vaststellen dat vele van de grote illegale ivoorzendingen tussen 2011 en 2014 slechts van drie kartels vanuit drie locaties kwamen.

Bespieden

Het vorsingswerk is een "onderzoeksinstrument om de autoriteiten te helpen deze netwerken te vervolgen", zei Wasser. Zo zijn bewijzen te verzamelen tegen de kartels die voor een groot deel van de wereldwijde illegale ivoorhandel verantwoordelijk zijn. Deze kartels bespieden zou een doeltreffende manier zijn om stropers te bestrijden, schrijven de vorsers. De stropers krijgen waarschijnlijk rechtstreeks of onrechtstreeks geld van de kartels. Bovendien is het gemakkelijker en kostenefficiënter de uitvoer van verschillende illegale zendingen in Afrika tegen te houden dan een enkele zending wereldwijd te achtervolgen.

Zolang de illegale handel zeer winstgevend blijft, zal deze de strijd tegen stropers niet worden gewonnen. Katharina Trump, WWF

De natuurbehoudsorganisatie WWF is erg tevreden over het werk van de wetenschappers. "Het is belangrijk om de handel in wilde dieren uit te roeien en te bestraffen, daarvoor staat de ontwikkeling van forensische methoden centraal", zei experte Katharina Trump. "Maar zolang de illegale handel zeer winstgevend blijft, zal deze de strijd tegen stropers niet worden gewonnen." Tegelijkertijd moet de vraag op de Aziatische markten beteugeld worden.

Miljardenindustrie

Sinds 1989 is er een internationaal verbod op de commerciële handel in ivoor. Desondanks daalt de olifantenpopulatie jaar na jaar. De ivoorhandel is vandaag een miljardenindustrie, die jaarlijks leidt tot de dood van zo'n 44.000 olifanten, schrijven de onderzoekers.

Tussen 2006 en 2015 liep het aantal olifanten in Afrika volgens de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) met 111.000 exemplaren terug, daarvoor is op de eerste plaats wildstroperij verantwoordelijk. Volgens schattingen zijn er in Afrika nog ruim 415.000 olifanten, de meeste daarvan in zuidelijk Afrika. In Azië leven rond de 50.000 olifanten.