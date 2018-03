Menselijke resten aangetroffen in buik van zes meter lange krokodil HR

05 maart 2018

13u01

Bron: AFP 2 Dieren Op het eiland Borneo (Indonesië) zijn menselijke resten teruggevonden in de maag van een zes meter lange krokodil. Waarschijnlijk zijn ze van een arbeider die twee dagen eerder vermist raakte tijdens het vissen.

Andi Aso Erang (36) verdween terwijl hij aan het vissen was in de rivier. Zijn ongeruste familie sloeg alarm en daarop startte de overheid een zoekactie. Na twee dagen werd zijn zwaar verminkte lichaam teruggevonden aan de oever van de Kabuyahan-rivier. De lokale bevolking had wellicht al een vermoeden wat wat er gebeurd kon zijn, want ze startten meteen een zoektocht naar een krokodil. Het gigantische beest werd ongeveer 30 minuten later gevonden en meteen neergeschoten. Het reptiel werd op de oever getrokken en met een mes opengesneden. Ze vonden in de maag onder meer een linkerarm en een been, lichaamsdelen die ontbraken bij de verdwenen visser. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doden krokodillen elk jaar bijna 1.000 mensen wereldwijd.

Lees ook: Lacoste vervangt iconische krokodil door 10 bedreigde diersoorten