Meisjes (17 en 18) breken binnen in huis en doden alle huisdieren mvdb

12 februari 2018

23u56

Bron: NY Post 1 Dieren Twee adolescente Amerikaanse meisjes (17 en 18) hebben bij een inbraak in een woning in de staat North Carolina alle aanwezige huisdieren gedood.

Vriendinnen Hallie Lauren Pate en Jordan Alexis Ruiz zijn donderdag opgepakt. Op 4 februari braken ze binnen in een woning in Lenoir County waar ze verschillende bezittingen meegritsten. De politie specifieerde niet welke huisdieren zijn gedood.

Hun geweldsuitspatting was blijkbaar nog niet voldoende: een voertuig dat op de oprit stond geparkeerd, kreeg ongewenst bezoek van de meisjes.

Wat van waarde was, namen ze mee. De twee staken vervolgens de auto in brand. De jonge vrouwen kregen twaalf aanklachten tegen zich te horen. Ze mogen (in principe) de cel verlaten indien ze een borgom van 50.000 dollar betalen. Of ze de eigenaar van het huis en de wagen kennen, is nog niet duidelijk. Het blijft ook voorlopig gissen naar de aanleiding voor de geweldsspiraal.