Meeuw pikt frietje mee, woedende man slaat vogel dood mvdb

20 juli 2018

23u29

Bron: Metro 0 Dieren De Britse politie spoort een man op die zich in de Engelse kustplaats Weston-super-Mare schuldig heeft gemaakt aan ernstig dierenleed. De zestiger at dinsdag in de vooravond nabij het strand een portie frieten toen een zeemeeuw een frietje kwam pikken. Iets wat de man in woede deed uitbarsten.

Getuigen zagen hoe hij de vogel bij de poten vastpakte en vervolgens hard tegen een muurtje sloeg. De meeuw was niet meteen dood. Het dier moest tot bij een dierenarts worden gebracht die de vogel uit zijn lijden verloste.

Verschillende jonge kinderen zagen het incident gebeuren. Een van de moeders benaderde de meeuwenmepper. Een ooggetuige hoorde een vrouw zeggen "waarom deed je dat voor de ogen van mijn kinderen?" De zestiger antwoordde daarop:"Het is ongedierte, je moet je kinderen leren over ongedierte." De man haalde zijn schouders op en wandelde weg. Een van de moeders nam met haar smartphone nog een foto en deelde die via de sociale media.

Het gaat volgens de politie van het zuidwestelijke kustoord om een man van rond de zestig met wit/grijzend haar. Hij droeg een geruit overhemd en een korte roze broek. Een politiewoordvoerster spreekt van een "schokkend" en "onaanvaardbaar" voorval.