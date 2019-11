Meeste dolfijnen zijn ‘rechtshandig’ AW

27 november 2019

Dolfijnen hebben, net zoals mensen, een dominante rechterkant. Dat blijkt uit recent onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Royal Society Open Science

Ongeveer 90 procent van de mensen zijn rechtshandig. En we zijn overigens niet de enigen die een dominante rechterkant hebben: gorilla’s zijn meestal rechtshandig en zelfs katten hebben een voorkeur voor één dominante kant. Zo’n voorkeur wordt door wetenschappers ‘lateraal gedrag’ genoemd.



Uit recent onderzoek blijkt dat dolfijnen - tuimelaars in het bijzonder –een nog sterkere voorkeur hebben voor hun rechterzijde dan mensen.

Dezelfde bochten

Voordat die conclusie getrokken werd, bestudeerden enkele wetenschappers een groep tuimelaars in de Bahama’s terwijl ze met behulp van echolocatie naar prooien zochten op de zeebodem. Daarbij maken de dieren scherpe bochten vlak voordat ze hun bek in het zand duwen om hun maaltijd te grijpen. Het was de kapitein van het onderzoeksschip die voor het eerst opmerkte dat de dolfijnen daarbij altijd in dezelfde richting leken te draaien.

“Ik merkte het eerst niet op, maar na een tijdje observeren zag ik het ook. Ik dacht dat het een geweldig onderwerp voor onderzoek zou zijn,” aldus Jennifer Kaplan die deel uitmaakt van de onderzoeksgroep.

In totaal werden er tussen 2012 en 2018 maar liefst 709 gemaakte bochten bestudeerd en 99 procent van die bochten draaiden naar links. Nog belangrijker: op die manier hielden de dolfijnen hun rechteroog op de zeebodem gericht. Slechts vier van de 709 bestudeerde bochten draaiden naar rechts, en alle vier die bochten werden gemaakt door dezelfde ‘linkshandige’ dolfijn met een vreemd gevormde rechtervin.

Hersenfunctie

Mogelijke redenen voor het gedrag werden voorlopig niet onderzocht, maar de onderzoekers introduceerden alvast enkele hypotheses. Zo stellen ze in hun studie dat de overweldigende dominantie van de rechterzijde verband moet houden met de hersenfunctie van dolfijnen.

Zo bevinden de fonische lippen – waarmee dolfijnen hun klikgeluiden maken – zich aan de rechterkant. “En ze moeten naar beneden gericht worden voor echolocatie”, aldus Kaplan. En net zoals mensen taal verwerken in de linkerhersenhelft, gebruiken dolfijnen wellicht ook de linkerkant van hun hersenen om de sensorische informatie van hun rechteroog te verwerken.