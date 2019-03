Meest bedreigde zeezoogdier ter wereld bijna uitgestorven: nog maar tien Californische bruinvissen meer LH

18 maart 2019

16u19

In 1997 werden er nog 567 exemplaren geteld. In 2015 waren er nog 60, in 2017 nog 30 en nu zijn er waarschijnlijk nog maar tien Californische bruinvissen meer op de aarde. De vaquita staat volgens onderzoekers op het punt om uit te sterven. Toch is er nog een sprankeltje hoop.

De Californische bruinvis komt voor in ondiepe lagunes in het noorden van de Golf van Californië. Hij deelt zijn leefgebied met de zeer gewilde vis totoaba. De blaas van de totoaba is een dure delicatesse in Azië, en wordt vanuit Mexico illegaal verhandeld naar China. Dat is meteen de reden waarom het zo slecht blijft gaan met de Californische bruinvis: veel exemplaren raken verstrikt in de netten die worden uitgegooid voor de totoaba.

In de zomer van 2018 stelden onderzoekers vast dat de populatie vaquita’s uit niet meer dan 22 individuen bestond. Dit was echter voorafgaand aan het visseizoen. Op 12 maart ontdekte Sea Shepherd, een organisatie die strijdt tegen illegale walvisvangst, nog een dode vaquita in een kieuwnet. Nu is er het schrikbarend rapport van het International Committee for the Recovery of the Vaquita (CIRVA).

Volgens de onderzoekers is er nog een sprankeltje hoop. De vaquita’s die nog in leven zijn, krijgen namelijk nog steeds jongen en de resterende dieren lijken gezond. Ook ervaren de bruinvissen voorlopig geen problemen met ziekte of gebrek aan voedsel. De enige bedreiging is dus de illegale visserij.

Daarom doen onderzoekers en organisaties opnieuw een oproep naar de Mexicaanse overheid. “Een van de meest ongelooflijke wezens op aarde staat op het punt voor altijd van de wereld te worden geveegd”, zei Sarah Uhlemann, internationaal programmadirecteur van het Center for Biological Diversity. “Toch heeft Mexico enkel beloften op papier gedaan om deze bruinvissen te beschermen tegen dodelijke netten. De tijd dringt. President Lopez Obrador moet de vaquita redden.”