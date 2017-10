Meer dan zestig everzwijnen geschoten tijdens drijfjacht in Hechtel-Eksel TMA

Bron: Belga 632 Mine Dalemans Dieren Een drijfjacht aan beide zijden van de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel kende zaterdag een groot succes, want er werden volgens burgemeester Jan Dalemans meer dan zestig everzwijnen geschoten. De grote populatie aan everzwijnen vormt een plaag voor de omgeving en de inwoners. Zo veroorzaken de beesten schade in de tuinen van bewoners en op de sportterreinen van het Don Boscocollege. Joggers of wandelaars worden geregeld met de dieren geconfronteerd.

"Er gebeuren ook veel aanrijdingen tussen everzwijnen en voertuigen van automobilisten met zware materiële schade tot gevolg. Tijdens de jacht aan beide kanten van de Kamperbaan namen zaterdag 25 jagers en 25 drijvers deel", vertelde de burgemeester zondag.

Om de drijfjacht op een geslaagde manier te laten plaatsvinden werden de bewoners ook goed ingelicht. Het gebied ligt in militair domein en dat domein was zaterdag niet toegankelijk voor burgeractiviteiten zoals wandelen en paardrijden. Het fietspad Koersel-Hechtel dat door het militair domein loopt, werd gesloten. Op de Kamperbaan was een snelheidsbeperking van kracht, namelijk maximum vijftig kilometer per uur tussen 8 en 17 uur 's avonds.

Binnenkort komen er nog maatregelen aan de Kamperbaan om de overlast van everzwijnen aan te pakken. "Er komt een afrastering en er zal een wilddetectiesysteem geplaatst worden, zodat automobilisten verwittigd worden als er wild de rijbaan wil oversteken. Zo kunnen de weggebruikers alert zijn,'' aldus burgemeester Dalemans, die de drijfjacht zaterdag bijwoonde.

Er zullen op zaterdag 25 en zondag 26 november en zaterdag 23 december nog drijfjachten plaatsvinden.

