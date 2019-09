Meer dan 270 honden en katten van dierenopvang op Bahama’s gestorven door orkaan Dorian ADN

09 september 2019

13u50

Bron: CNN 1 Dieren De verwoestende orkaan Dorian heeft op de Bahama’s naast meer dan 40 mensenlevens ook heel wat dierenlevens geëist. Een dierenopvang op Grand Bahama verloor meer dan 220 honden en 50 katten.

Toen orkaan Dorian vorige week aan land ging op het eiland Grand Bahama, verbleven er in de dierenopvang van Humane Society in Freeport liefst 300 honden en 100 katten. Zes werknemers bleven die nacht ter plaatse om de dieren veilig te houden tijdens het natuurgeweld.

Kolkend water

Maar de orkaan was veel krachtiger en vernielzuchtiger dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Kolkend water drong zich woest een weg naar binnen. Er was geen ontkomen aan, het water steeg ook zo snel. De werknemers deden wat ze konden en slaagden erin vele dieren te redden. Voor zo’n 270 andere dieren kwam alle hulp te laat.



Uitbaters Tip en Elizabeth Burrows blijven totaal gebroken achter. Zij hadden net zoals zoveel andere Bahamanen niet verwacht dat Dorian zó brutaal zou uithalen. Bovendien zou hun sterke en speciaal verhoogde gebouw de storm toch wel het hoofd kunnen bieden? Niet dus, het water kwam toch binnen, en ook nog eens met liters. “Wij hebben in het verleden al verschillende zware stormen getrotseerd zonder enige overstroming”, vertelt Tip Burrows aan de Miami Herald. “Nu begon het water ineens binnen te gutsen. De aanwezige medewerkers beschrijven het als een woeste rivier.”

Gejank

Dat de situatie verschrikkelijk was, blijkt ook uit een noodoproep via Facebook die nacht. “Verzoek om onmiddellijke hulp – alstublieft zeg het voort. Er zitten zes mensen in de dierenopvang die nu hulp nodig hebben. Ze zitten tot hun nek in het water. We bellen alle noodnummers, maar deel alstublieft ook dit bericht.”

Iets daarvoor hadden de medewerkers nog wanhopig zoveel mogelijk kratten met zoveel mogelijk dieren zo hoog mogelijk proberen te krijgen. Maar ze hadden uiteindelijk geen andere keuze: ze moesten zwemmen voor hun leven. Alle zes konden elkaar via een klein gat in de krappe zolder van de opvang trekken en overleefden zo de ramp. Intussen hoorden ze het verschrikkelijke gejank en gehuil van de dieren, tot het een pak stiller werd.

Ook huisdieren

De meeste van de aanwezige dieren waren in afwachting van adoptie, sommige beestjes waren huisdieren van lokale bewoners die ze daar noodgedwongen hadden afgezet terwijl zij zelf naar opvangplaatsen snelden (waar dieren vaak niet welkom waren). Enkele van die huisdieren kwamen om het leven, zesentwintig huisdieren overleefden het drama wel. Verschillende katten en honden werden intussen weer herenigd met hun baasjes.

“Het is verschrikkelijk”, reageert Elizabeth Burrows aan CNN. “We konden dit niet voorspellen, maar ik voel me wel verantwoordelijk. Mijn hart is gebroken. Ik voel me slecht voor de mensen die ons vertrouwden met hun huisdieren. We hebben ze niet kunnen beschermen.”

Lees ook: Vrouw neemt 97 dakloze honden in huis om diertjes te redden van orkaan Dorian

Bekijk ook: Voor en na: zo groot is de ravage op de Bahama’s na Dorian