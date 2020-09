Meer dan 25 ‘ontvoerde’ mensapen uit Congo teruggevonden in Zimbabwe AW

12 september 2020

11u44

Bron: The Guardian 0 Dieren De 26 mensapen die uit Congo waren verdwenen, zijn – levend en wel – teruggevonden in Zimbabwe. De apen waren op illegale wijze ‘ontvoerd’ door enkele zwarthandelaars. Er zijn vier verdachten gearresteerd.

Congo is een van ’s werelds laatste toevluchtsoorden waar onder meer de oostelijke laaglandgorilla (een ondersoort van de oostelijke gorilla) in het wild leeft. De mensaap leeft er in het lager gelegen tropisch regenwoud van het Congobekken en is er niet alleen: ook andere mensapen zoals de Chimpansee leven in de bossen van Congo(-Kinshasha). Door hun bedreigde status zijn ze helaas een doelwit voor stropers en illegale handelaars.

Zo meldde Claude Nyamugabo Bazibuhe, de Congolese minister van Milieu, woensdag nog dat er maar liefst 32 levende chimpansees uit de bossen van Haut-Katanga, in het zuidoosten van Congo, verdwenen waren. Zwarthandelaars zouden de dieren met valse documenten het land uit gesmokkeld hebben met als eindbestemming Zuid-Afrika.

Per toeval werden er wat later twee mannen aangehouden bij een routinecontrole aan de grens met Zimbabwe. Al snel bleek dat de mannen enkele mensapen met hun truck vervoerden. “Het onderzoek wordt voortgezet om te bepalen over welke apen het precies gaat”, aldus Bazibuhe.