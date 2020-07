Meer dan 14.000 zwerfkatten gevangen in 2019 ES

20 juli 2020

15u13

Bron: Belga 0 Dieren Vlaamse steden en gemeenten hebben vorig jaar iets meer dan 14.000 zwerfkatten gevangen. Dat is 13,5 procent meer dan in 2018, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) heeft verzameld. Het grootste deel van de dieren wordt nadien teruggeplaatst. In 7 procent van de gevallen laat men de katten inslapen.

De steden en gemeenten vingen vorig jaar 14.014 zwerfkatten. Let wel: het gaat om gegevens van 215 lokale besturen. Volgens een extrapolatie naar de 300 steden en gemeenten zou de teller op een kleine 20.000 poezen uitkomen.

Overlast

Gemeenten vangen de dieren in de eerste plaats omdat ze voor overlast kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan opengescheurde vuilniszakken en geurhinder. Daarnaast kunnen ze ook ziektes overdragen. In Vlaanderen hebben intussen 57 gemeenten een meldpunt opgericht om hinder door zwerfkatten te melden.



De katten worden door de gemeenten gevangen, gesteriliseerd en daarna ofwel ter adoptie aangeboden ofwel teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek. Indien het om bijvoorbeeld erg zieke katten gaat, laat men ze inslapen. Uit de bevraging blijkt dat 17 procent van de dieren ter adoptie wordt aangenomen, 63 procent teruggeplaatst wordt en dat men 7 procent laat inslapen. Voor de overige dieren zijn geen gegevens bekend.

(Lees verder onder de foto)

Schuilhokken

Een stad of gemeente trekt gemiddeld 6.770 euro uit om zwerfkatten te vangen. Dat budget is beperkt, omdat heel wat lokale besturen een beroep doen op asielcentra, verenigingen of andere vrijwilligers om de dieren te vangen, legt Warnez uit. Slechts 42 gemeenten geven aan dat het vangen uitsluitend door gemeentepersoneel gebeurt.

Alle steden en gemeenten kregen in 2019 twee kattenschuilhokken aangeboden door minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Van de 152 gemeenten die aangaven één of meerdere schuilhokken te hebben ontvangen, antwoordden 81 gemeenten in de bevraging dat ze effectief worden gebruikt.