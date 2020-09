Meer dan 100 grienden gered na massale stranding in Australië HAA

26 september 2020

11u02

Bron: ANP, DPA 2 Dieren Na de stranding van zo'n 470 grienden op het Australische eiland Tasmanië, hebben reddingswerkers tot zaterdag meer dieren kunnen bevrijden. In totaal zijn 108 zeezoogdieren gered en in diepere wateren gebracht. Volgens de reddingswerkers werden er in de baai geen levende walvissen meer gezien.

Het totaal aantal grienden dat het niet overleefde, wordt geschat op 350. Er is nu begonnen met het verplaatsen van de honderden kadavers naar dieper water met behulp van boten, wat enkele dagen kan duren.

Afgelopen maandag werden ongeveer 270 walvissen ontdekt op drie locaties in Macquarie Harbor. Eén derde van de school was al dood voordat reddingspogingen konden beginnen. Nog eens 200 dode walvissen werden woensdagochtend ongeveer 7 tot 10 kilometer verderop gezien.



De massale stranding van deze week overtreft het record van 1996 toen ongeveer 320 grienden in West-Australië waren gestrand. De oorzaak van massale strandingen is vaak onbekend, maar experts suggereren dat de grienden mogelijk naar de kust zijn getrokken op zoek naar voeding.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.